P. Karşıyaka, Avrupa'da yarı finalde
FIBA Avrupa Kupası Çeyrek Final rövanş maçında P. Karşıyaka, sahasında BC Kyiv Basket'i 88-67 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
11.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:03
FIBA Avrupa Kupası Çeyrek Final rövanş maçında P. Karşıyaka , sahasında BC Kyiv Basket'i 88-67 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Andris Aunkroges xx, Petr Hrusa xx, Anastasios Manos xx
P. Karşıyaka: Metecan Birsen xx 16, Yunus Sonsırma xx 5, Arca Tülüoğlu xx, Tony Crocker xx 3, Semih Erden xx 4, Onuralp Bitim xx, DJ Kennedy xx 10, Jordan Morgan xx 13, Brandon Triche xx 15, Tony Taylor xx 10, Amath M'baye xx 10, Nusret Yıldırım xx 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
BC Kyiv Basket: Kasey Shepherd xx 2, Bogdan Bliznyuk xx 2, İllia Zaiets xx 3, Yurii Kondrakov xx 2, Marek Klassen xx, Kyndahl Hill xx 12, Pavlo Krutous xx 5, Sergiy Pavlov xx 23, Maksym Pustozvonov xx 12, Viacheslav Petrov xx 6
Başantrenör: Ainars Bagatskis
1. Periyot: 19-20 (BC Kyiv Basket lehine)
Devre: 38-32 (P. Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 57-49 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Andris Aunkroges xx, Petr Hrusa xx, Anastasios Manos xx
P. Karşıyaka: Metecan Birsen xx 16, Yunus Sonsırma xx 5, Arca Tülüoğlu xx, Tony Crocker xx 3, Semih Erden xx 4, Onuralp Bitim xx, DJ Kennedy xx 10, Jordan Morgan xx 13, Brandon Triche xx 15, Tony Taylor xx 10, Amath M'baye xx 10, Nusret Yıldırım xx 2
Başantrenör: Ufuk Sarıca
BC Kyiv Basket: Kasey Shepherd xx 2, Bogdan Bliznyuk xx 2, İllia Zaiets xx 3, Yurii Kondrakov xx 2, Marek Klassen xx, Kyndahl Hill xx 12, Pavlo Krutous xx 5, Sergiy Pavlov xx 23, Maksym Pustozvonov xx 12, Viacheslav Petrov xx 6
Başantrenör: Ainars Bagatskis
1. Periyot: 19-20 (BC Kyiv Basket lehine)
Devre: 38-32 (P. Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 57-49 (P. Karşıyaka lehine) - İZMİR
Kaynak: İHA
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Semih Erden, Karşıyaka, Avrupa, Spor
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