Pablo Laso: "Efes Karşısında Zor Bir Galibiyet Aldık"

Real Madrid
Başantrenörü Pablo Laso
, Anadolu Efes
karşısında çok zor bir galibiyet elde etmeyi başardıklarını söyledi. THY
Euroleague'in 11. haftasında Real Madrid, deplasmanda mücadele ettiği Anadolu Efes'i 84-82'lik skorla yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ederim. İnanılmaz bir maçtı. Efes maça iyi başladı. Defansta hatalar yaptık. Efes iyi oyuncuları sayesinde farkı açtı. Üçüncü periyotta daha iyiydik. Fakat bazı hatalar yaptık. Önemli olan bir şey ise oyunda kaldık. Savaşmaya devam ettik. Sonuç olarak farkı kapadık. Çok zor bir galibiyet elde etmeyi başardık" diye konuştu. - İSTANBUL
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07 Aralık 2018 Cuma 22:58