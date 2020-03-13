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Pablo Mari, Arsenal'de İlk Maçına Çıktığı İçin Mutlu

Arsenal'in 2019-20 sezonunun devre arasında Flamengo'dan kiralık kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Pablo Mari, yeni kulübüyle ilk maçına mart ayında Porsmouth'la oynanan FA Kupası maçında çıktı. Mari, Arsenal'de oynama fırsatı ve ilk maçında aldığı galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

13.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:00
Arsenal 'in 2019-20 sezonunun devre arasında Flamengo'dan kiralık kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Pablo Mari, yeni kulübüyle ilk maçına mart ayında Porsmouth'la oynanan FA Kupası maçında çıktı. Mari, Arsenal'de oynama fırsatı ve ilk maçında aldığı galibiyetten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Pablo Mari, Arsenal'de İlk Maçına Çıktığı İçin Mutlu

Kaynak: Dugout

Etiketler : Arsenal, Spor

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