"Paça çorbası cilde, adaçayı hafızaya iyi geliyor"

Bitkilerle tedavinin uzun yıllardır kullanıldığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Doç. Dr. Hakan Terekeci, adaçayı bitkisinin hafızaya, kolajenin yüksek oranda var olduğu hayvansal besin paçanın da cilde faydalı olduğunu söyledi.

Bitkilerle tedavi anlamına gelen fitoterapi, yakın geçmişte modern tıp tarafından daha sık kullanılmaya başlandı. Uzun yıllardır kullanılan bu tedavi yönteminin ilaçların artmasıyla birlikte unutulmaya yüz tuttuğunu ifade Medicana Kadıköy Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Doç. Dr. Hakan Terekeci, dengeli beslenme, düzenli spor ve kaliteli uykunun sağlıklı yaş almak için çok önemli olduğunu bunun yanında bitkisel desteklerin yarar sağlayabileceğinin önemine dikkat çekti. Sağlıklı yaş almanın ilk koşulunun sağlıklı yaşamdan geçtiğine dikkat çeken Doç. Dr. Terekeci, bu süreçte kişinin yaşına, cinsiyetine, alışkanlıklarına, genetiğine ve çevresel faktörlere bağlı olarak bazı bitkisel desteklerin de yarar sağlayabileceğini de belirtti. Haftada 150 dakikadan az olmayacak şekilde spor yapmanın önemine dikkat çeken Doç. Dr. Terekeci, "Sağlıklı yaş alma açısından çok önemli. Bu süreyi 3 güne bölerek 50 dakikalık periyotlarla uygulamak uygun olacaktır. Bazı bilimsel çalışmalarda 3 günden az yapılan sporla hiç yapılmaması arasında benzer sonuçlar bulunmuştur. Yapılacak spor süresi günlük 30 dakikadan az 60 dakikadan fazla olmamalıdır" dedi.

"ZEYTİNYAĞI KALP KRİZİNİ ÖNLÜYOR"

Tansiyon, şeker ve kolesterolü kontrol altında tutmanın en önemli yolunun dengeli ve sağlıklı beslenme olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hakan Terekeci, "Taze sebze-meyve, doğal bitkisel-hayvansal protein, tam tahıllar (özellikle siyez ve karabuğday) ve zeytinyağı başta olmak üzere doymamış yağların tüketilmesi önemlidir. Doymuş yağlardan kaçınmak gerekiyor. Eğer tüketilecekse ve gerçeği bulunabiliyorsa doğal tereyağı günlük enerji kaynağının yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde tüketilebilir. Zeytinyağının işlem görmemiş soğuk sıkım olanı başta olmak üzere kanser, hipertansiyon gibi durumlara karşı koruyucudur, kalp krizini önler" diye konuştu.

"GEREKİYORSA VİTAMİN VE MİNERAL DESTEĞİ ALIN"

Yaşlanmanın ötesinde birçok kronik hastalığın önlenmesinde ve yavaşlatılmasında antioksidanların desteğine başvurmak gerekeceğini anlatan Doç. Dr. Hakan Terekeci, "A, C, E vitamini ve selenyum gibi bazı vitamin ve mineraller ciddi antioksidan etkiye sahiptir. Vitamin, mineral ve besin desteklerinin mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekir. Kendi kendine kullanılacak bir takviyenin başka bir ilaç veya başka bir hastalık ile etkileşerek önemli sağlık sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır" dedi.

"GİNGKO BLOBA İLE YAŞLANMAYI GECİKTİRİN"

Doğu tıbbında binlerce yıldır kullanılan Gingko Bloba ağaçlarının 200 milyon yıldan uzun zamandır var olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Hakan Terekeci, "Ömrü 3000 yıla kadar ulaşan bu bitki sağlıklı yaşlanma için doğal bir alternatif olarak değerlendiriliyor. E vitamini açısından da zengin olduğu bilinen Gingko Bloba üzerinde yapılan literatür çalışmaları, düşünme, algılama ve öğrenme ile ilgili problemlerin azaltılmasına ciddi katkıları bulunduğunu gösteriyor. Çay olarak tüketilebileceği gibi hekim kontrolünde olmak üzere ekstre kapsülleri olarak da kullanılabiliyor" tavsiyesinde bulundu.

"ZERDEÇALLA BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN"

Özellikle son yıllarda değeri giderek artan zerdeçalın, hafızayı kuvvetlendirerek öğrenme becerisini artırmasının yanı sıra unutkanlık, öğrenme güçlüğü gibi sorunların hafifletilmesinde etkili olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Terekeci, "Güçlü antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendirdiği için hastalıklara karşı korunma da yardımcı oluyor. Kilo vermeye ve ödem atmaya da yardımcı olan zerdeçal diyabetin olumsuz etkilerine karşı da savaşmada güçlü bir silahtır" dedi.

"ADAÇAYI VE BİBERİYE İLE HAFIZANIZI GÜÇLENDİRİN"

Türkiye'de sıklıkla tüketilen adaçayı bitkisinin de hafızanın güçlenmesine, hatırlama yeteneğinin artmasına yardımcı olduğunu belirten Terekeci, şu bilgileri verdi:

"Alzheimer ve demans hastalıklarının gelişiminin önlenmesinde büyük etkisi vardır. İçerdiği luteolin ve apigenin gibi antioksidanlar sayesinde yaşlanmayı geciktirici özelliği bulunur. Hekim kontrolünde olmak kaydıyla piyasa da var olan adaçayı kapsülleri kullanılabileceği gibi yağı da kıymetlidir. Günde 2 bardak çayının tüketilmesi de oldukça faydalıdır."

"MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİ NOHUT İLE YENİN"

En sağlıklı ve en yüksek magnezyum kaynaklarından biri olan nohutun faydalarına dikkat çeken Doç. Dr. Terekeci, magnezyum eksikliğiyle ortaya çıkan sinirsel iletilerin bozulması, kas kramplarının artması halsizlik gibi sorunların ortadan kaldırılmasında önemli bir kaynak olduğunu belirtti.

"CEVİZ VE KETEN TOHUMUNU MUTFAKTAN EKSİK ETMEYİN"

Ceviz ve keten tohumunun faydalarına dikkat çeken Doç. Dr. Terekeci, "İçerdikleri yüksek omega 3 yağ asitleri nedeniyle hafızayı güçlendirici etkisiyle de değeri daha da artan ceviz, aynı zamanda kalp-damar sağlığını koruyarak, beynin kanlanmasında da önemli rol oynuyor. Yine keten tohumu Omega 3 yağ asitleri açısından zengin içeriğe sahiptir. Öğütülüp başta yoğurt olmak üzere yiyeceklerle karıştırılıp tüketilmesi özellikle kan yağları yüksek kişilerde oldukça faydalıdır" dedi.

"BALIK VE HAYVANSAL GIDALARI MUTLAKA TÜKETİN"

Özellikle soğuk deniz balıkları, somon, diğer deniz ürünleri gibi B12'den zengin ürünlerin sağlıklı yaşam ve yaşlanma için mutlaka tüketilmesi gerektiğini anlatan Doç. Dr. Terekeci, "B12 vitaminini hayvansal gıdalardan başka bir gıdadan temin etme imkanımız yoktur. B12 vitamini Nöropatik ağrıların ve Nörodejenerif hastalıkların önlenmesinde önemli bir yere sahiptir" diye konuştu.

"ANTİOKSİDAN KAYNAĞI OLARAK YABANMERSİNİNİ UNUTMAYIN"

Hızlı öğrenme, daha keskin düşünme ve daha iyi hafıza ile ilgili yapılan çalışmalarda yabanmersini tüketiminin öneminin ortaya konduğunu söyleyen Doç. Dr. Hakan Terekeci, "Ancak piyasada satılan yabanmersini ile karıştırılan ürünlere dikkat etmek gerekir. Gerçek yabanmersini mor renkte, kurutulmuşu ise siyaha yakın bir renkte olmalıdır. Hatta mümkünse taze haliyle tüketilmelidir" tavsiyesinde bulundu.

"PAÇA VE İŞKEMBE İLE GÜZELLEŞİN"

"Sağlıklı beslenme, düzenli bir uyku, yaşlanma karşıtı besin desteklerinin yanı sıra en önemli konulardan biri de cilt ve iskelet bütünlüğünü korumaktan geçiyor" diyen Doç. Dr. Hakan Terekeci şöyle devam etti:

"Kolajenden zengin gıdaların alınmasının cilt güzelliğine ciddi oranda katkı sağladığı biliniyor. Kolajenin en yüksek oranda var olduğu hayvansal besin ise paça ve işkembe. Kişinin herhangi bir sağlık problemi yoksa haftada birkaç kez bu ürünleri tüketmesi faydalı bulunuyor. Yüksek kollojen oranı cildin sıkılaşmasını ve eklemlerin esnekliğinin artmasına yardımcı oluyor. Bu tarz sakatatların hazmı zor olduğundan yüksek tansiyon, kalp yetmezliği gibi hastalarda olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalı ve mutlaka dikkatli tüketilmesi gerekiyor."

BESLENME YÖNTEMLERİNE DİKKAT EDİN

Beslenmede, son günlerde sıklıkla gündeme gelen glutenden de sakınmanın doğru olacağını söyleyen Doç. Dr. Hakan Terekeci sözlerine şöyle devam etti:

"Gluten intoleransınız tespit edilmese bile, bu gıdaları tükettikten sonra kendinizi rahatsız hissediyorsanız hayatınızdan gluteni çıkarın. Günümüzde genetiği ile oynanmış tohumlar yüzünden glutenin de yapısı değişmiş durumdadır. Bu nedenle, karabuğday, siyez, karakılçık buğdayı gibi genetiğiyle oynanmamış ülkemize özgü tahılları ve unlarını kullanmak sizi sağlıklı beslenmeye bir adım daha yaklaştıracaktır."