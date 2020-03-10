'Paça için Korona virüsten korunun'
Gastronomi kenti Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri olan paça ve beyran, dünyanın pek çok ülkesinde ölümlere yol açan Korona virüsün panzehir olarak görülüyor.
10.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:49
Gastronomi kenti Gaziantep 'in vazgeçilmez lezzetleri olan paça ve beyran, dünyanın pek çok ülkesinde ölümlere yol açan Korona virüsün panzehir olarak görülüyor. Kentteki restoran işletmecisi Uğur Dertli, "Paça ve beyran için Korona virüsten korunun" dedi.
UNESCO'nun Kreatif Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'te, paça ve beyrana yoğun ilgi gösteriliyor. İçinde barındırdığı vitaminler dolayısıyla gribal enfeksiyonlara iyi geldiği bilinen paça ve beyran, Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın pek çok ülkesinde hızla yayılan Korona virüsün panzehir olarak görülüyor. Kentte doğal antibiyotik olarak bilinen paça ve beyranın Korona virüsten koruyacağını aktaran Kelebek Paça, Beyran ve Kebap Salonu işletmecisi Uğur Dertli, Prof. Dr. Canan Karatay'ın Korona virüsünden korunmak isteyenlerin paça çorbası tüketmesi gerektiği açıklamasına da destek verdi. Restoranda paça ve beyran içenler de paça ve beyran içerek hastalıklardan korunduklarını söyledi.
Paça ve beyranın soğuk algınlığına iyi geldiğini belirten Uğur Dertli, paça ve beyranın şifa deposu olduğunu söyleyerek, "Dünyada salgın olan Korona virüsle ilgili bir şeyler ekleyelim istedik. Bu paça ve beyranda olan, sarımsak, kırmızı biber, kara biber ve kemik suyu. Bu hastalığa karşı birebir şifa niyetinedir. Paça ve beyran soğuk algınlıklarına karşı iyi geliyor. Bunu da doktorlarımız da tavsiye ediyor ve müşterilerimiz salonumuza gelip afiyetle yiyorlar. Korona virüse karşı paça ve beyranı şiddetle tavsiye ediyoruz. Soğuk algınlığı için pek çok müşterimiz geliyor. Paça ve beyran soğuk algınlığına birebir. Paça ve beyran içerek Korona virüsten korunun diyoruz" dedi. - GAZİANTEP
UNESCO'nun Kreatif Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'te, paça ve beyrana yoğun ilgi gösteriliyor. İçinde barındırdığı vitaminler dolayısıyla gribal enfeksiyonlara iyi geldiği bilinen paça ve beyran, Çin'de ortaya çıkan ve dünyanın pek çok ülkesinde hızla yayılan Korona virüsün panzehir olarak görülüyor. Kentte doğal antibiyotik olarak bilinen paça ve beyranın Korona virüsten koruyacağını aktaran Kelebek Paça, Beyran ve Kebap Salonu işletmecisi Uğur Dertli, Prof. Dr. Canan Karatay'ın Korona virüsünden korunmak isteyenlerin paça çorbası tüketmesi gerektiği açıklamasına da destek verdi. Restoranda paça ve beyran içenler de paça ve beyran içerek hastalıklardan korunduklarını söyledi.
Paça ve beyranın soğuk algınlığına iyi geldiğini belirten Uğur Dertli, paça ve beyranın şifa deposu olduğunu söyleyerek, "Dünyada salgın olan Korona virüsle ilgili bir şeyler ekleyelim istedik. Bu paça ve beyranda olan, sarımsak, kırmızı biber, kara biber ve kemik suyu. Bu hastalığa karşı birebir şifa niyetinedir. Paça ve beyran soğuk algınlıklarına karşı iyi geliyor. Bunu da doktorlarımız da tavsiye ediyor ve müşterilerimiz salonumuza gelip afiyetle yiyorlar. Korona virüse karşı paça ve beyranı şiddetle tavsiye ediyoruz. Soğuk algınlığı için pek çok müşterimiz geliyor. Paça ve beyran soğuk algınlığına birebir. Paça ve beyran içerek Korona virüsten korunun diyoruz" dedi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Gaziantep, Güncel
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