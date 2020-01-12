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Padişahların vazgeçilmezi, denizlerin kraliçesi lüferin kilosu 120 lira

Padişahların vazgeçilmezi lüfer, Kırıkkale'deki balıkçı tezgahlarında kilogramı 120 liradan satılıyor.

12.01.2020 09:37 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:43Padişahların vazgeçilmezi, denizlerin kraliçesi lüferin kilosu 120 lira

Padişahların vazgeçilmezi lüfer, 'deki balıkçı tezgahlarında kilogramı 120 liradan satılıyor. ve 'dan geri dönen hamsi ise balıkçıların yüzünü güldürdü.


Kırıkkale'de 35 yıldır balıkçılık yapan Tamer Çelik, tezgahın en pahalı ürününün lüfer olduğunu ve kilogramı 120 liradan satıldığını söyledi.


"Lüfer balığı az çıkar 450-500 gram ağırlığında"


Padişahların en çok tükettiği balık türünün lüfer olduğuna değinen Çelik, şunları kaydetti:


"Şu an tezgahın en pahalı ürünü lüfer balığıdır. Lüfer balığı az çıkar 450-500 gram ağırlığında gelir. 120 liradır kilosu. Ama diğer balıklarda 15 lira, 20 lira, 25 lira, 40 lira, 50 lira arasında değişir. Tezgahın en pahalı balığı lüfer balığıdır."


"Boğazın incisidir lüfer balığı"


Çelik, "Denizin kraliçesidir lüfer balığı. İstanbul tarafından çıkar boğaz balığıdır. Boğazın incisidir lüfer balığı. Padişahların en çok sevdiği balık lüfer balığıdır. Bu lüfer balığı kendine has çok güzel bir balıktır. Kemiği kılçığı olmaz. Izgarası çok lezzetli olur. Boğazın incisidir o. Padişahlar da yer her vatandaşı da yerdi. Herkesin bütçesine uygun değil. Az çıktığından dolayı talep çok olsa da nadir satılan balıktır. Çünkü az çıkıyor" dedi.


"Hamside bu tarafa doğru akım var"


Yaklaşık 10 gün önce Rusya ve Gürcistan'a giden hamsinin geri dönüş yaptığını ifade eden Çelik, kilogram fiyatının 10 ile 15 lira olduğunu belirtti. Çelik, "Şu an her tarafa taze balık geliyor. Bir ay boyunca inşallah devam edecek hamsi. Hamside bu tarafa doğru akım var. Hamsinin kilosu ise 10 ile 15 lira olarak değişiyor. Bugün için hamsi çok güzel Samsun'dan geliyor. Taze ve canlı balık. İnşallah 1 ay 1.5 ay sürerse canlı hamsiyi Kırıkkale halkı rahat rahat yiyecek. Türkiye genelinde vatandaş rahat rahat yiyecek inşallah" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE


Gürcistan, Kırıkkale, Rusya, Ekonomi

Kaynak: İHA

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