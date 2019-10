Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Plastiklerin doğada yeri yok, hayatımızda işi çok. Plastik sektörü yeni alternatiflerle gelişecek. 'Üret, sat, tüket, çöpe at' yerine, 'Üret, sat, tüket, geri dönüştür, tekrar üret' anlayışıyla sektörümüz çok büyük devrim yapacak." dedi.PAGEV tarafından düzenlenen "6. PAGEV Uluslararası Plastik Ambalaj Kongresi" İstanbul'da başladı.Kongre çerçevesinde, dünyanın farklı yerlerinden bir araya gelen uzmanlar "Plastik ambalajda güncel tehditler ve fırsatlar" konusunu masaya yatırdı.PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, bu sene altıncısı yapılan kongrenin, sürdürülebilir olmasının önemine işaret ederek, dünyadan bilgiyi paylaşımı yapılan etkinliğin, sektör için önemli olduğunu dile getirdi.Dünyada plastiğin önemine dikkati çeken Eroğlu, 2018 sonu itibarıyla dünyada 360 milyon ton plastik üretildiğini söyledi.Eroğlu, plastiğin barındırdığı avantajlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Türkiye plastik sektörümüz 35 milyar dolarlık cirosu ve 12 milyar dolarlık ihracat kapasitesi ile ülke ekonomimize büyük oranda katkı sunuyor. Plastik sanayimizin en önemli alt sektörlerinden birini sektörün üretiminden yüzde 40, ihracatından ise yüzde 70 pay alan ambalajlar oluşturuyor. Plastik ambalaj sektörümüzün performans değerlendirmesine baktığımızda, 2018 yılında miktarda 3,6 milyon ton ve değerde 12 milyar dolarlık üretim gerçekleştiğini görüyoruz.2019 yılının ilk yarısında plastik ambalaj malzemeleri üretimi 2018 yılının aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 14 gerilemeyle 1,7 milyon ton ve değerde yüzde 21 düşüşle 5,4 milyar dolar oldu. Yıl sonunda plastik ambalaj üretiminin geçen seneye göre miktar bazında yüzde 7 düşüşle 3,4 milyon ton, değer bazında ise yüzde 13 gerileme ile 10,5 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz."Sektörün ihracat büyümesinde de bir yavaşlama olduğunu dile getiren Eroğlu, geçen sene 2,6 milyar dolarlık plastik ambalaj ihracatı gerçekleştiğini, bu yılın ilk yarısında ise 2018 yılının aynı dönemine göre herhangi bir artış yaşanmadığını bildirdi.Eroğlu, sektörün 6 aylık ihracatının 1,3 milyar dolar olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bu duraklamanın geçici olduğunu düşünüyoruz. Plastik yeri doldurulamaz bir malzeme. Bu özelliği ile plastik sektörü ve plastik ambalaj sektörü büyümeye devam edecek. Her zaman söylediğimiz gibi plastiklerin doğada yeri yok,' hayatımızda işi çok. Plastik sektörü yeni alternatiflerle gelişecek. 'Üret, sat, tüket, çöpe at' yerine, 'Üret, sat, tüket, geri dönüştür, tekrar üret' anlayışıyla sektörümüz çok büyük devrim yapacak.Plastik endüstrisi olarak bunun altyapısını oluşturuyor ve bu alanda yeni yatırımlar yapıyoruz. Böylece plastik ambalajlar hem gıda israfını engelleyerek hem de ülke ekonomimize katkı vererek büyümesini sürdürecek. Özellikle Sıfır Atık Projesi ile birlikte Türkiye geri dönüşüm sektörü gelişecek. Sürdürülebilir ürünlerle plastik ambalaj sektörü de çevreyi korumayı ve kalkınmayı bir arada başaracak. Hem sektör büyüyecek hem çevremiz korunacak."Kongrede, Avrupa Birliği Komisyonu Politika Görevlisi Werner Bosmans, Avrupa'da plastik ambalajlarla ilgili neler konuşulduğunu anlattı.Dijital ambalaj trendinin dünyadaki uygulamalarından IoT Akıllı Ambalaj'ın yaratıcısı Water.IO Başkan Yardımcısı Yoav Hoshen ise, akıllı ambalajlar mobil uygulamalar ve internet sayesinde kullanıcılarının hayatını kolaylaştıracak çözümlerden bahsetti.Türkiye ve yurt dışından sektör profesyonellerini İstanbul'da bir araya getiren kongre kapsamında, "Döngüsel Ekonomi ve Sıfır Atık" ve "PAGÇEV ile Büyük Markalar için Ambalajda Sürdürülebilirlik" panellerinde sektör sorunları ele alındı.