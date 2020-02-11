Paintistanbul & Turkcoat Fuarı için geri sayım

Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları ve Yapıştırıcı Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuarı ve Kongresi paintistanbul & Turkcoat 2020, bu yıl sekizinci kez kapılarını açacak.

Boya ve boya hammaddeleri sektörlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarları için eşsiz fırsatlar sunan fuar, 19-21 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kongre ise 17-18 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul Hilton Kozyatağı'nda gerçekleşecek.

Artkim organizatörlüğü ve Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) iş birliğiyle ile 2 yılda bir gerçekleştirilen, paintistanbul & Turkcoat 2020 Fuarı'nda boya, boya hammaddeleri, yapı kimyasalları, yapıştırıcı hammaddeleri ve üretim ekipmanları sektöründe hizmet veren prestijli firmalar yer alacak.

Sektörün kalbi İstanbul'da atacak!

Katılımcı ve ziyaretçi rakamları ile sektörün dünyaca kabul görmüş ve takip edilen sayılı profesyonel buluşmalarından biri olan paintistanbul & Turkcoat 2020 Fuarın'da yenilikçi ürün ve hizmetler ile yeni teknolojiler; Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere pek çok bölgeden ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Fuar prestijli katılımcı firmalarına en yeni ürün ve teknolojilerini, global bir profesyonel alıcı kitlesine ulaştırma imkanı sunacak. Firmalar yeni iş bağlantıları kurmak, ihracat rakamlarını arttırmak ve sektördeki yeni gelişmeler ve teknolojilerden haberdar olmak için bu fuara katılıyor. Bu bağlamda paintistanbul & Turkcoat fuarı, 2020 yılında da geleneği bozmayarak üreticiler ve distribütörler ile profesyonel alıcılar arasında önemli bir köprü kurma görevi üstlenecek.

Özel etkinlikler, profesyonel panel ve konferanslar ile sektör profesyonellerine keyifli anlar yaşatacak

İki yılda bir düzenlenen paintistanbul & Turkcoat Fuarı, katılımcı ve ziyaretçi profiliyle olduğu kadar; içerisinde yer verilen sektörel workshoplar ve paneller ile de adından söz ettiriyor. Fuarda katılımcıları; VIP Program, Konferans Programı, Alım Heyeti Programı ve Matchmaking Programı gibi prestijli programlar bekliyor.

Boya sektöründeki doğrudan ilişkili firmalarla tanışarak, yüz yüze görüşme ve iş bağlantıları sağlama fırsatı sunan paintistanbul & Turkcoat Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenecek Konferans Programı dahilinde yurt içinden ve yurt dışından gelen uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek sunumlarla fuar ziyaretçileri katılımcı firmaların, üniversitelerin ve STK'ların anlatımlarıyla en yeni ürün, formülasyon, en son teknolojiler ve sektör ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi sahibi olma fırsatı sunacak. Alım Heyeti Programı dahilinde ise potansiyel alıcılar ve katılımcılar fuar süresince özel B2B alanında ikili görüşmeler yapma olanağına sahip olacak.

VIP Programı ile katılımcılara fuar alanında çeşitli ayrıcalıklar sunulurken, Matchmaking Programı ile katılımcı ve ziyaretçiler fuar öncesinde oluşturdukları randevu programıyla fuar boyunca alanda ikili görüşmeler gerçekleştirebilecek.

4 kıta 15 ülkeden rekor sayıda ziyaretçi ağırlayacak

'Renklerin Büyüsünü Keşfet'sloganı ile yola çıkan, 9 bin metrekare üzerinde net sergileme alanına sahip olan 8. paintistanbul & Turkcoat Fuarı ile ilgili konuşan Artkim CEO'su, Cengiz Yaman, ''2018 yılında 16 farklı ülkeden 238 lider firmanın bir araya geldiği bu fuar, 74 ülkeden 7.000'e yakın uluslararası sektör profesyoneli tarafından ziyaret edildi. Fuar Seminer Alanı Programı dahilinde sektör profesyonelleri üç gün boyunca ticari ve bilimsel 22 sunum gerçekleştirdi. 248 dinleyicinin katılım gösterdiği konferanslar büyük ilgi çekti. Bu yıl özellikle yurt dışı ziyaretçi anlamında çıtayı daha da yukarı çıkarmayı amaçlamaktayız. Buna yönelik olarak belirlediğimiz hedef ülkelerde yoğun olarak tanıtım ve PR çalışmaları yapılıyor, global sektörel kurum ve kuruluşlar ile çeşitli iş birliği anlaşmaları gerçekleştirildi. Bu anlamda, 2020 yılında İstanbul Fuar Merkezi'nde bir kez daha global bir buluşmaya imza atmayı planlıyoruz'' ifadelerini kullandı.

2020'de yüzde 25'i yabancı katılımcı olmak üzere 250 doğrudan katılımcı ve 700'ün üzerinde firma ile firma temsilciliğinin paintistanbul-Turkcoat fuarına katılması bekleniyor. Yüzde 15'i yabancı olmak üzere fuara ve kongreye 8.000'in üzerinde uluslararası ziyaretçi bekleniyor.

Fuar Türkiye'nin yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, İran, Çin, Güney Kore, Hindistan, Rusya, Pakistan, İtalya, İngiltere, Vietnam, Dubai, Tayland ve Amerika olmak üzere toplamda on beş farklı ülkeden rekor sayıda ziyaretçisini ağırlayacak.