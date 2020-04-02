Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pak-Türk Maarif Okulları Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitime geçti

Pak-Türk Maarif Okulları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uzaktan eğitime başladı.

02.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 20:20
Pak-Türk Maarif Okulları Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitime geçti
Pak-Türk Maarif Okulları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uzaktan eğitime başladı.
Pak-Türk Maarif Okullarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan Federal Eğitim Bakanlığının ülkede eğitime 1 Haziran'a kadar ara vermesi üzerine öğrenimin aksamaması için Pak-Türk Maarif Okullarında uzaktan eğitim sistemine geçildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Ülke Direktörü Harun Küçükaladağlı, dünyanın salgın nedeniyle zor bir dönemden geçtiğini, Pak-Türk Maarif Okullarının da eğitim faaliyetinin bu süreçten en asgari düzeyde etkilenmesi için uzaktan eğitim konusunda hazırlıklarını tamamlayıp eğitime başladığını kaydetti.
Çalışmaları neticesinde, E-Maarif öğrenci bilgi sisteminin altyapısını da kullanarak 400 öğretmen ve yaklaşık 7 bin öğrencinin uzaktan eğitim sistemine tanımlandığını belirten Küçükaladağlı, "Öğretmen ve idarecilere derslere devam, ödev kontrolü gibi hususları takip ederek gerçek bir ders ortamı oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.
Uzaktan eğitim sisteminde sanal sınıf oluşturma, ders ve öğretmen atama ve bu alanlara öğrenci kullanıcısı atama gibi özelliklerin yanında sanal sınıflarda asenkron video gösterimi, forum oluşturma, etkinlik tamamlama kontrolü gibi pek çok detay ve raporlama seçenekleriyle öğrenciler ve öğretmenler sanal bir okul ve sınıfın içerisinde eğitim imkanı görecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Pakistan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Pak-Türk Maarif Okulları Kovid-19 nedeniyle uzaktan eğitime geçti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haberler
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü Haberler
Avrupa koronavirüsü durduramıyor! İki ülkede bir günde 588 kişi öldü
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim Haberler
Fransız doktorlardan skandal korona sözleri: Afrikalılar üzerinde deneyelim
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul’daki hastanenin açılış tarihi netleşti Haberler
Erdoğan müjdeyi verdi! İstanbul'daki hastanenin açılış tarihi netleşti
’Korona test sayısı artıyor’ diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi Haberler
"Korona test sayısı artıyor" diyen Koca, pozitif vakalarla ilgili güzel haberi verdi
Koronavirüs Türkiye’de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor Haberler
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

21:10: PROF. DR. CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN OĞLUNDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM - Haber 21:10: Kastamonu'da 9 köy ve mahalle karantinaya alındı - Haber 21:09: Kolombiya'da sağlık çalışanları ambulanslarla yolları kapattı - Haber 21:08: Valilik, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yol yapımına başlandığını duyurdu - Haber 21:08: Diyarbakır'da ihtiyaç sahiplerine ödemeleri evlerinde yapılacak - Haber 20:24: ABD'li uzmanlardan koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Konuşma ya da nefes alma yoluyla da bulaşabilir - Haberler 20:15: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı 20 Nisan'da hizmete açılıyor - Haber 19:31: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı - Haber 19:30: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı - Haber 18:56: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Haber 18:34: Fransız doktorlardan skandal sözler: Korona aşısını Afrikalı ve hayat kadınları üzerinde deneyelim - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler