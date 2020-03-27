Pakdemirli: 2 bin 153 kadronun ataması 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce Bakanlığa alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadroya ilişkin atamaların 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden yapılacağını bildirdi.
27.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:32
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce Bakanlığa alınacağı belirtilen 2 bin 153 kadroya ilişkin atamaların 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden yapılacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Bekir Pakdemirli, Ekonomi