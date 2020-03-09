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Pakdemirli: "2020 bütçemizin yarısından daha fazlasını tarımsal desteklere harcadık"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Isparta Ticaret Odası binası girişinde selamlaşması Salondaki katılımcılar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta...

09.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:50
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Isparta Ticaret Odası binası girişinde selamlaşması
Salondaki katılımcılar
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelmesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Ticaret Odasında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. (2) Pakdemirli:

Kaynak: AA

Etiketler : Bekir Pakdemirli, Isparta, Güncel
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