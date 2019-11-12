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Pakdemirli: "81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan 1 milyon kişi tarafından 3 saatte toprakla...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum'un "1 saatte en fazla fidan dikme" dünya rekorunun tescil edilmesi nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin belge takdimi törenine katıldı.

12.11.2019 10:27 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:32
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'un "1 saatte en fazla fidan dikme" dünya rekorunun tescil edilmesi nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin belge takdimi törenine katıldı. (1)
"Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle ilan edilen Milli Ağaçlandırma Günü 11 kasım'da 81 ilde 2023 noktada 11 milyon fidan 1 milyon kişi tarafından 3 saatte toprakla buluştu.
"İnternet sitemizi kurmamızla beraber birkaç gün içerisinde bu 11 milyon fidanı da tamamı sahiplenildi. Burada tabii ki, 11 milyon fidanda durmak vardı veya bu talebe de karşılık vermek vardı. Biz dedik ki 20 milyona kadar olan fidanı Kasım ayı içerisinde toprakla buluşturabiliriz. Orman teşkilatımız 20 milyona kadar olan sahiplenmeleri de kasım ayı içerisinde yapacak"
"Bugün itibariyle 15 milyonun üzerinde fidan sahiplenilmiş durumda"
Pakdemirli:

Bekir Pakdemirli, Çorum, Güncel

Kaynak: AA


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