Pakdemirli: "Bakanlığımızdaki 2 bin 153 kadroya ilişkin atamalar 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden...

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin katıldığı toplantıTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bakanlığa 2 bin 153 kadroya ilişkin atamaların 15-22 Mayıs'ta ÖSYM üzerinden yapılacağını açıkladı.

Kaynak: AA