Pakdemirli: "Biz Tarımı Ürün Haline Getirip Bundan Sonra Yurt Dışına Satmanın Peşindeyiz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "Tarım-Gıda Endüstrisi ve Değer Zincirine Rekabetçi Yaklaşım" Temalı Rekabet Zirvesi'ne katıldı. (3)
"Biz tarımı ürün haline getirip bundan sonra yurt dışına satmanın peşindeyiz. Ama onu bir ürün haline getirmemiz lazım"
"Bardağın dolu tarafından mı bakacağız, boş tarafından mı bakacağız. Dolu tarafta aşağı yukarı yüzde 50-60 üretimimizi artırmışsınız. Bu Türkiye
'nin başarısıdır. Boş taraftan bakarsan, hala ithal etmek zorunda kalıyorsun"
Bekir Pakdemirli