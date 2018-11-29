Pakdemirli: "Bu Protokolle Birlikte Çiftçimizin Bir Adım Daha Yanında Olacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, Meteoroloji Genel Müdürlüğü
ile TZOB arasında imzalanacak iş birliği protokolü imza törenine katıldı.
"Tarımı, meteorolojiden bilgiden uzak düşünemesiniz. Bu çiftçimizi üreticimizi, milyonlarca çiftçimizi ilgilendiren bir protokol"
"Ziraat Odaları Birliği
ile yaptığımı bu protokolle birlikte çiftçimizin bir adım daha yanında olacağız. Sabah
kalktığında bizi görecek, bizi hissedecek. Bizden gelen mesajları görecek. Tedbirini de buna göre alacak"
29 Kasım 2018 Perşembe 11:10