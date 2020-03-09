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Pakdemirli: "Cumhuriyet tarihininen büyük bilgi, plan ve proje kütüphanesini oluşturmuş olduk"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin törenin yapıldığı salona gelmesi Salonda katılımcılar Tanıtım filminin izlenmesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl'ye "fahri doktora" payesi takdim edilmesi ve cübbe giymesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve...

09.03.2020 11:45 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:50
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin törenin yapıldığı salona gelmesi
Salonda katılımcılar
Tanıtım filminin izlenmesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirl'ye "fahri doktora" payesi takdim edilmesi ve cübbe giymesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince verilen "fahri doktora" payesi takdim töreninde konuştu. (1) Pakdemirli:

Kaynak: AA

Etiketler : Bekir Pakdemirli, Isparta, Güncel
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