Pakdemirli'den Ege Ekonomik Forum'da Çiftçilere Müjdeli Haber

PAKDEMİRLİ: "DÜNYAYI DOYURAN DÜNYANIN LİDERİ OLACAK"

Forum'un ikinci gününün açılış konuşmasını yapan Bakan Pakdemirli, bugün itibariyle çiftçilerin hesaplarına 490 milyon TL'lik destek aktaracaklarını söyledi.

Türkiye'nin tarımın, ticaretin ve üretimin başkenti olduğunu, ancak bu özelliğini bir miktar kaybettiğini ifade eden Pakdemirli, "Konu tarım olduğunda biraz daha kendimize dönmemiz gerekiyor. 2050'ye doğru bir yolculuğa çıkıldığında, 9,5 -10 milyar nüfus olacağı öngörülüyor.Yüzde 50'den daha fazla gıda üretme ihtiyacımız var. Üretimi artırmak gerekiyor. Dünyanın çözmesi gereken çok zor bir ev ödevi. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte zor evreler varken, bizim ev ödevimizi daha fazla yapıyor olmamız gerek. Tarımsal arazileri ve ödeyeceğimiz bedelleri de artırmak gerekiyor. Su kaynaklarımız azalmaya devam ediyor. Çiftçimiz toprağının özelliklerini bilmiyor. Tarım, savunma sanayinden daha önemli. Çünkü ileride bir gün açlıkla karşı karşıyaysanız, o kocaman uçakları roketleri tankları ısırıp yeme imkanınız yok. Önce vatandaşı besleyeceksiniz. En temel ihtiyaç karnını doyurmak. Vatandaşın karnını doyuramıyorsunuz, vatandaşın buzdolabı boşsa; stratejik bir şey konuşma imkanınız yok. Tarımın algısı Türkiye'de çok iyi değil" dedi.

DÜNYAYI DOYURAN DÜNYANIN LİDERİ OLACAK

Davos Zirvesi'nde dünyanın en büyük şirketinin uzaktan eğitim veren şirket olacağının dile getirildiğini anlatan Pakdemirli,dünyada bilgiye ve teknolojiye dayalı işlerin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü söyledi. Pakdemirli, "İkinci en büyük firmayla alakalı da, bu firmanın tarım ve gıda şirketi olacağını öngörüyorlar. Bugün itibariyle baktığınız zaman tohum ilaç gıda şirketlerinde anlamsız satın almaları görüyoruz. Bu satın almaların yapılıyor olması geleceğe dair öngörülerin şimdiden satın alınması demek oluyor. Dünyayı doyuran dünyanın lider olacak. Tarım günlük siyasete çok açık. Tarımı siyasetten ayrı tutmak gerekiyor. Tarımda milli birliğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

KIRMIZI ETTE 6 AYLIK DÖNEMDE İTHALAT OLMAYACAK

Kırmızı ette önümüzdeki 6 aylık dönemde, kasaplık etle ilgili herhangi bir ithalat olmayacağını belirten Pakdemirli, "Türkiye üretimi yüzde 70 arttı. Proteinde tüketici tercihleri bir miktar ette olduğu için, bu türde ithalat bağımlılığımızı ortadan kaldırmakla ilgili 3 senelik bir program yapıldı. 2021 yılında Türkiye ithalata bağımlı olmaktan kesinlikle çıkacak.Ucuz eti sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'de 81 ilde teşkilatı olan üç büyük markette 29 lira kıyma, 31 lira kuşbaşı et satışları devam etmekte. Bunu da devam ettirebildiğimiz sürece devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.