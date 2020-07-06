Pakdemirli: "Dijital Tarım Pazarı'nı çok önemsiyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'da "Tarım ve Orman Sektör Buluşması" programına katıldı.

06.07.2020 16:10 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:17
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa'da "Tarım ve Orman Sektör Buluşması" programına katıldı. (4)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Dijital Tarım Pazarı'nı çok önemsiyoruz. Şu anda 100 milyon liranın üzerine çıktı buradaki cirolar. Hedefimiz milyarlarca lira ciroya ulaşmak, belli miktarda bir ciroya ulaştığınızda bir gıda enflasyonuna çözüm olacak, üretici daha fazla para kazanacak, tüketici belki biraz daha ucuza yiyecek." Pakdemirli: ’Dijital Tarım Pazarı’nı çok önemsiyoruz’

Kaynak: AA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Manisa, Güncel, Haber
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