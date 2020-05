Pakdemirli, Erzurum tarım ve orman sektörü temsilcileriyle görüştü

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen haftadan bu yana Dijital Tarım Pazarı'na 4 binde fazla çiftçinin kayıt olduğunu belirterek, " Erzurum 'daki ilgililerin de DİTAP ile ilgili gelişmeleri yakından takip edip, sisteme bir an önce dahil olmasını istiyorum." dedi.Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Erzurum Söz Sizde" buluşmaları etkinliğine katılarak, tarım ve orman sektör temsilcileriyle görüştü.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde pek çok sektörde olduğu gibi tarım alanında da işlerin durmadığını belirten Pakdemirli, üretici, yetiştirici ve çiftçilerle eskisinden daha çok, daha yoğun çalışmaya devam ettiklerini söyledi.Pakdemirli, salgının bölgesel değil küresel bir sorun olduğunu vurgulayarak, süreç bittiğinde tarımsal alanda kazananın, aklını, zekasını, sermayesini, toprağını iyi kullananların ve üretmekten korkmayanların olacağını dile getirdi."Gıda arz güvenliğimiz ile ilgili bir sıkıntı yok"Salgınla birlikte öncekilere benzemeyen, değişik bir arz-talep ilişkisinin oluştuğunu ifade eden Pakdemirli, "Dolayısıyla bizim bu üretim ve tedarik sürecinde çok etkin olmamız gerekiyor. Üreticilerimizin geçim kaynakları, tüketicimizin de yaşam kaynakları dengesini çok iyi planlamamız gerekiyor. Salgın nedeniyle de gıda arz güvenliğimiz ile ilgili bir sıkıntı yok. Perakende zincirlerini doğru ve stratejik yönlendirmemiz sayesinde yurt dışındaki market manzaralarını ülkemizde görmedik." diye konuştu."Üreticimizi koruyacağız, tüketicimizi de kollayacağız"Pakdemirli, bakanlık bünyesinde kurulan "Ürün masaları" ile 50'ye yakın ürünün hasat, rekolte, gümrük vergileri, ithalatı, ihracatı ve yeterliliği gibi birçok konuyu yakından takip etiklerinin altını çizerek, "Bu şekilde elde ettiğimiz veriler, yurt içinde arz-talep ve ürün-fiyat dengesini bozmayacak şekilde ihracat ve ithalat politikalarımızın belirlenmesinde etkili oluyor. Her zaman dediğim gibi, üreticimizi koruyacağız, tüketicimizi de kollayacağız." dedi.Sözleşmeli tarımın yaygınlaştırılması çalışmalarındaki ilk adımı olan Dijital Tarım Pazarı'nın (DİTAP) tanıtımını geçen hafta gerçekleştirdiklerini hatırlatan Pakdemirli, bu kapsamda DİTAP'ın önemli bir ayağı olan Sözleşmeli Tarım Platformu ile üreticileri, kooperatifleri, birlikleri, sanayicileri, halcileri, tüketim sektörünü, tarım danışmanlarını, bankaları, sigortacıları ve diğer tüm paydaşları bir araya getireceklerini kaydetti.Pakdemirli, DİTAP ile Erzurumlu çiftçinin ürünlerine rahatlıkla pazar bulabileceğini, tüketicinin ve esnafın ise aradığı kalite ve standartta ürünü tedarik edebileceğine değinerek, "Yani küçük işletmeci, büyük sermaye sahiplerinin gücü altında ezilmeyecek. Geçen haftadan bu yana Dijital Tarım Pazarı'na 4 binde fazla çiftçimiz kayıt oldu. Erzurum'daki ilgililerin de DİTAP ile ilgili gelişmeleri yakından takip edip, sisteme bir an önce dahil olmasını istiyorum." ifadesini kullandı.Tarımsal üretimin her alanına ilişkin eğitim vermek ve bilgilendirmelerin yapılması amacıyla Uzaktan Eğitim Portalını faaliyete aldıklarını anlatan Pakdemirli, portal ile bitkisel üretimden hayvansal üretime, toprak, su, gübre ve gıda güvenliğinden el sanatlarına, yani tarıma ve ormana dair, hemen hemen her konudaki eğitim ve bilgilendirme videolarına ulaşılabileceğini belirtti."Erzurum üretim kapasitesini artırmalı"Pakdemirli, Erzurum'un, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde birçok yatırım seçeneği sunan, potansiyeli yüksek, stratejik bir şehir olduğunu vurgulayarak, ülkenin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan kentin üretim kapasitesini daha da artırması gerektiğini söyledi.Erzurum'un son 18 yılda bitkisel üretim değerini 4,3 kat artışla 732 milyon liraya yükselttiğine işaret eden Bakan Pakdemirli, hayvansal üretim değerini de yaklaşık 12,5 kat artışla 7,1 milyar liraya çıkardığının altını çizdi. Pakdemirli Erzurum'un 7,8 milyar liralık tarımsal üretim değeri ile Türkiye'de 15. sırada yer bulduğunu aktardı.Konuşmasında Bakanlığına bağlı diğer kurumların yaptığı yatırımlar hakkında da bilgi veren Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:"Erzurum'a bu yıl, Yem Bitkileri Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında, 560 bin lira bütçe ile 50,5 ton yem bitkisi tohumu veriyoruz. Aziziye ilçemize, 1 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu daha kazandırmış olacağız. I. Etap uygulamasına geçtiğimiz yıl başladığımız Süt Üretiminde Soğuk Zincir Kurulması Projesi'nin 8,5 milyon lira bütçeli II. Etap uygulamasına başlıyoruz. IPARD 8. Başvuru Çağrısında, Erzurum'dan toplam yatırım tutarı 8 milyon lira olan 4 projeyi hayata geçiriyoruz."Pakdemirli, ormancılık faaliyetleri kapsamında ise Erzurum'da 1,5 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını dile getirerek, ayrıca 3,5 milyon fidan üreteceklerini ve 130 dekar alanda 15 bin fidan dikerek bal ormanı oluşturacaklarını bildirdi.Bakan Pakdemirli, daha sonra Erzurum'daki sektör temsilcilerinin taleplerini dinleyerek sohbet etti.