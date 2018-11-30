Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Türkiye'nin 1 Sene Daha Et İthalatına İhtiyacı Yok Gibi Gözüküyor

Konya'da düzenlenen Tarım Zirvesi'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gündemden bir türlü düşmeyen et ithalatı konusunda açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Et konusu çok konuşuluyor ama bugün itibarıyla bir hesap yaptık, 6 ay, 1 sene daha Türkiye'nin ithalata ihtiyacı yok gibi gözüküyor." dedi.

İLK 15 VE 20 BİNDE OLANLARA BURS

Bakan Pakdemirli ziraat fakültesini seçecek öğrencilerle ilgilide, "Bakanlık olarak özellikle ziraat fakültesini seçecek arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ve özellikle üniversitenin ilk 15 bininde olan, 20 bininde olan arkadaşlarımıza bir burs programı üzerinde çalışmaya başladık, yakın zamanda açıklayacağız." dedi.