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Pakdemirli: "(Gıda denetimi seferberliği) Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

17.02.2020 12:31 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:34
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattı.
Bakan Pakdemirli: "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak."
Bakan Pakdemirli: "Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız."
Pakdemirli:

Bekir Pakdemirli, Güncel

Kaynak: AA


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