Pakdemirli: "(Gıda denetimi seferberliği) Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattı.

Bakan Pakdemirli: "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak."

Bakan Pakdemirli: "Yakında WhatsApp şikayet hattı açıp, vatandaşların gıda ürünlerine ilişkin şikayetlerini buradan alacağız."

Kaynak: AA