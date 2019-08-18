Haberler» Güncel» Haber

Pakdemirli: "İnşallah en yakın zamanda tüm yangınları kontrol altına almayı hedefliyoruz"

İzmir'deki orman yangınlarıı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin personel ve 35 dozerle müdahale ediyoruz.

18.08.2019 19:42
Pakdemirli:
İzmir'deki orman yangınlarıı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: " Türkiye'deki yangınlara toplam 23 helikopter, 250 arazöz, bin personel ve 35 dozerle müdahale ediyoruz. Kamunun tüm kurumları çalışıyor. Üzerindeyiz. Hava şartlarının olumsuzluklarına rağmen inşallah en yakın zamanda tüm yangınları kontrol altına almayı hedefliyoruz."
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların İstanbul'da aleyhte ve yağışla ilgili gelişebileceğine dair her türlü açıklamamız olmasına rağmen Meteoroloji geç açıkladı diyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum. Yöneticilerin işlerinin başında olması gerekir. Eğer yöneticisiysen geleceksin işin başına geçeceksin. Vatandaş bunu bekliyor. Can kaybı da olabilir ama vatandaş yöneticilerini başında istiyor."
Pakdemirli:

Bekir Pakdemirli, Türkiye, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:52   Haliç Metro Köprüsü'nden düştü
20:51   Urla'da orman yangını (2)
20:50   SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN 9 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ -2
20:50   Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri
20:48   Ankara'da zehirlenen 3 köpek öldü
20:46   Hatay'da orman yangını
20:46   Katarlı ve Pakistanlı yetkililer askeri ilişkileri görüştü