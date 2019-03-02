Pakdemirli: "Kapıları Çalıp Bize Oy Vermeyenleri İkna Edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "Bu Recep Tayyip Erdoğan
'ın meselesi değil, milletin meselesidir. Bu Erdoğan'ın meselesi değil, milletin ve çocukların geleceğidir' deyip kapıları çalıp bize oy vermeyenleri ikna edeceğiz. Tek tek CHP
'nin ipiyle kuyuya inilmez' diye anlatacağız." dedi. Karabağlar
Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen Karabağlar Proje Tanıtım Toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli CHP'nin artık kendisini kaybetmiş ve terör örgütleriyle ortaklık kuran bir parti olduğunu savundu.
CHP'nin Milli Mücadele dönemindeki CHP olmadığını İzmirlilere anlatmak gerektiğini ifade eden Pakdemirli İzmir'in belli kalıpsal davranış şekilleri olduğunu, bundan İzmirlileri vazgeçirmek gerektiğini söyledi.
Pakdemirli, İzmir aşığı olduğunu ve İzmir'in bundan daha iyisini hak ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:
"İzmir gerçekten dünyada yaşanılası güzel şehirlerden bir tanesi. Karabağlar bu kadar beton olmaması lazım. Nihat Zeybekci başkanım belediye başkanı olacak. İzmir'in iş ve AŞ problemini 2 yıldan daha az bir sürede halledecek. Bu seçim 2 eksende gidiyor. AK Parti
ve Cumhur ittifakına verilmiş olan 24 Haziran'daki seçimlerin tasdiki ve devamı niteliğinde olacak. Hem de İzmir'i yönetecek doğru adayları seçeceğiz. Aslında şehre bir CEO
seçiyoruz. Bu CEO insana dokunmayı bilecek. Nihat Zeybekci hem çok iyi bir iş adamı, hem parayı yönetmeyi biliyor. Denizli
gibi bir şehri imar etmiş. Senelerdir İzmir'de iş yapıyor. İzmir'i beceriksiz insanlara teslim etme lüksümüz yok. İzmir neden bir Barcelona
olmasın. Turizmle ilgili rakamların bu kadar dramatik olduğunu bilmiyordum. Antalya
'dan aşağı kalır yanımız yok. Fotoğraf karesi neden 30 sene öncesiyle aynı. Bu dönem inşallah İzmirli projesi olanla, olmayanı, çalışanla, iş yapmayanı ayıracak diye düşünüyorum. 31 Mart'a kadar uyumadan tek tek kapı çalıp bize oy vermeyenler belli burada konuşulanları anlatmanızı istiyorum. Hadi dostum, bu Recep Tayyip Erdoğan
'ın meselesi değil, milletin meselesidir, bu Erdoğan'ın meselesi değil, milletin ve çocukların geleceğidir deyip kapıları çalıp bize oy vermeyenleri ikna edeceğiz. Tek tek CHP'nin ipiyle kuyuya inilmez diye anlatacağız. 31 Mart akşamı da ben de burada olacağım. Oyumu kullandıktan sonra Konak
Meydanına gideceğim. Zeybek oynamayı bilmiyorum ama 31 Mart günü bunu öğreneceğim. 31 Mart akşamı hep beraber zeybek oynamaya var mısınız?"
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci halkın önceliklerini dinlediklerini, hizmet etmeye ve gönüller yapmaya geldiklerini ifade etti.
İzmir gibi mega bir kentin çöplerini dağlara, derelere atmaması gerektiğini savunan Zeybekci şehirde bir altyapı olmadığını, 31 Mart geldiğinde İzmir'in Allah'ın izniyle hizmet belediyeciliğine ile bu sefer kavuşacağını söyledi.
Zeybekci şehrin tüm problemlerini 5 yılda çözeceğini ifade ederek, "3 ayda belediyenin değiştiğini, hizmetkar bir belediye haline geldiğini vatandaşlarımız hissedecek. 6 ayda bu şehirde bir tek çukur kalmayacak. 9 ay boyunca bu şehre gelmeyen 31/12/2019'da bu şehre geldiğinde acaba yanlış bir yere mi geldim dedirteceğiz. 2020'nin sonunda bu şehrin başını öne eğen bu ilkel çöp problemini bitireceğiz. Bir damla bile suyu arıtmadan tabiata vermeyeceğiz. Nasıl olur da tüm sisteme siz yağmur suyunu verirsiniz. Kanalizasyona hava bile değmez. İzmir geri gidiyor. İzmir'e sahip çıkalım." diye konuştu.
Zeybekci yerel seçimlerin başka şekilde yorumlandığını belirterek şunları kaydetti:
"Onlar bu seçimlerin ve elde edecekleri sonuçları bakın nereye yorumlayacaklar. Terör örgütünün partisi olarak bu milletin vicdanına yerleşmiş bir partinin eş genel başkanı diyor ki 'Kürdistan'ı Kürdistan'da kazanacağız, batıda kaybettireceğiz, İzmir'de aldığımız her oy bizim bilmem ne dağına selamımızdır'. Benim Türk ve Kürt kardeşimin kardeşliği bu gök kubbe çökmedikçe bu yer yarılmadıkça ilelebet bu topraklarda devam edecek.
Bu partinin eş genel başkanı buraya geldi 50 gün önce. Buradaki il kongrelerinde dedi ki biz 'İzmir'de onaylayacağımız bir aday üzerinde anlaşacağız'. O parti CHP adayı açıklanana kadar tık ses çıkarmadı. CHP inatla 'bu şehir buna teslim edilmez' diyerek Aziz Kocaoğlu
'nun bir günde koşarak Ankara
'ya gittiği ve hayır dediği inatla bir aday açıklandı. Onun ertesi günü bu parti çıktı dedi ki 'bu aday bizim adayımızdır, aday çıkarmıyoruz ve destekliyoruz'. Sizin listenizde kimler var hangi dağdan geldiler diye sorun onlara. Bu ittifak neyin karşılığında oldu diye sorun onlara. Niyetleri oylarını yükseltmek değil niyetleri başka. CHP 31 Mart'ta Kılıçdaroğlu
'ndan kurtulacak. 31 Mart'ta o zeybek Konak'ta oynanacak. MHP
İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu
CHP'nin İYİ Parti
'nin kurulmasına destek olduğunu savunarak, şunları kaydetti:
"CHP ile İYİ Parti arasında fark yok. CHP milliyetçi oyları nasıl kaydıracağının peşinde. Bunu yapamayacaklar. İzmir kötü yönetiliyor. Bir belediye başkan adayı
çıkardılar. Bir öncekinden memnun kalmamışlar. Bunu kabul ediyorlar ve Seferihisar
'dan bir aday bulup getiriyorlar. Babası işkencesi. İnsanlık suçu işleyen birisi. Sonra diyorlar ki, 'Oğullar babalarının suçlarından yargılanamaz'. Babasının işkence yaptığı ve idama yolladığı, hapishanelere yolladığı, hapishanelerde tuttuğu insanların çocuklarına iş verilmedi. Onların babalarının suçu yokken, isnat edilen suçlarla beraber babalarının suçlarının bedelini ödüyorsa, bu adam bundan kaçamaz. Ki, işkenceyi övmek ve sahip çıkmak da suçtur. Babasına sahip çıkıyor. Bu şahsiyetin bizim için hiçbir değeri yok. Zaten belediye başkanlığı yaptığı yerde de çok fazla hizmet vermediği aşikar. Hendek destekçisi, bu adamın burada kazanmaması gerekiyor. Bu adam bu şehre layık değil."
AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Bilal Doğan
da yaptığı tanıtımda Karabağlar'ın sorunlarını çok iyi bildiklerini, bunları çözmek için projelerini hazırladıklarını söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Bekir Pakdemirli, Güncel
Kaynak: AA