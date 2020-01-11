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Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı,...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan boru hattındaki arızaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

11.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:58
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'den KKTC'ye su taşıyan boru hattındaki arızaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Pakdemirli: " 'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi."
Bakan Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğu gözlemlendi."
"Salı akşamı itibariyle de tam anlamıyla bir rapor elimize ulaşmış olacak. İstanbul'dan Deniz Kuvvetlerine ait bir survey gemisi yola çıkmış durumda. Bu survey gemisiyle beraber yarın akşam itibariyle ilgili çalışmalar başlayacak. Salı akşamı itibariyle de nihai neticeyi almış olacağız"
"Nihai netice itibariyle de bu işin ne kadar sürebileceği hakkında bir fikre sahip olacağız. Ben arkadaşlara bir aya kadar bu işi çözmelerine dair talimat verdim"
"Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok. Takribi 8 ila 10 aylık bir su stoğu şu anda Kıbrıs'ta bulunmakta.
Pakdemirli:

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA


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