Pakdemirli: ’(Menderes’teki orman yangını) Başlangıç noktasında yeyicek içecek materyalı bulunmuş’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu. (3)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "( Menderes'teki orman yangını) Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yeyicek içecek materyalı bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor. Tahmin ediyorum 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamları arkadaşlarımız ölçümleri yaptıktan sonra kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Olayla ilgili benim bildiğim bir gözaltımız var"