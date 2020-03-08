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Pakdemirli: "Önemli olan bu davanın bir parçası olmaktır"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Aliye Karlı ve ikiz kızlarının sahneye gelmesi Bakan Pakdemirli'nin çiçek takdimi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama AK Parti İlçe Başkanlığın'da düzenlenen kongrede konuştu.

08.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:33
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Aliye Karlı ve ikiz kızlarının sahneye gelmesi
Bakan Pakdemirli'nin çiçek takdimi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama AK Parti İlçe Başkanlığın'da düzenlenen kongrede konuştu. (2) Pakdemirli:

Kaynak: AA

Etiketler : Bekir Pakdemirli, AK Parti, Bergama, Güncel
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