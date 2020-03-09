Pakdemirli: "Önümüzdeki hafta yine tağşişle ilgili bir listeyi açıklayacağız"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Ticaret Odasında sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
09.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:36
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Ticaret Odasında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. (3)
Kaynak: AA
Etiketler : Bekir Pakdemirli, Isparta, Güncel
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