Pakdemirli: "Siz yeter ki ekmeye devam edin"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir 'in Aliağa ilçesinde gerçekleşen AK Parti Aliağa ilçe teşkilatının 7. Olağan Kongresine katıldı. Kongrede açıklamalarda bulunan Pakdemirli, son 1,5 yılda tarımla ilgili çok büyük başarılar elde ettiklerine dile getirdi. Bakan Pakdemirli, "2018 yılında 215 milyar lira olan Tarımsal Gayrisafi Milli Hasıla'mızı 2019 yılında 287 milyar liraya çıkardık. Bu rakamı büyütmeye devam edeceğiz. Siz yeter ki ekmeye devam edin" dedi.Aliağa Belediyesi'ni ziyaret eden Pakdemirli, AK Parti Aliağa İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi'ne katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongrenin Divan Başkanlığını AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan yaptı. Kongrede şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.AK Parti Genel Başkanı Hamza Dağ, kongrede yaptığı konuşmada kongrelerin partileri için önemli olduğunu, kongrelerde yenilemeler ve bir heyecan yaşadıklarını en son kongreyi iki sene önce yaptıkların söyledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın Aliağa ilçesinde önemli bir başarıya imza atarak MHP'li Serkan Acar'ın ikinci kez yeniden Aliağa Belediye Başkanı olmasını sağladığını belirtti."EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ BÖLGENİN SAKİNLEŞMESİ"Konuşmaların ardından söz alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakata ilişkin, "Bir neticeye ulaştık. En büyük dileğimiz bölgenin sakinleşmesi. Aslında tüm Batılı ülkelerin de işine yarayacak bir iş yaptık. Üç sene önceye kadar Avrupa'da Paris'ten Londra'ya kadar DEAŞ terör örgütü eylem yapıyordu. Biz bölgeye girdik ve bölge rahatladı." dedi."GELECEĞE NEFES ADINDA BİR PROJE YAPTIK"Son 1,5 yılda tarımla ilgili çok büyük başarılar elde ettiklerini de dile getiren Bakan Pakdemirli, "2019 yılında tarihe geçecek güzel işler yaptık. 81 ili dolaştım. Bizim sektörün dertleri hiçbir zaman bitmez ama biz sizin dertlerinizle her zaman dertleniyoruz. 'Geleceğe Nefes' adında bir proje yaptık. 1 milyon 400 bin insanın aynı gün sahada 14 milyona yakın ağacı 4 saatte diktik. Guinness Rekorlar Kitabı'na girdik. Bu sene kırılması güç olan rekoru daha büyük bir rekorla taçlandırma kararı aldık. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaş için 83 milyon ağaç dikme kararı aldık. 2018 yılında 215 milyar lira olan Tarımsal Gayrisafi Milli Hasıla'mızı 2019 yılında 287 milyar liraya çıkardık. Bu rakamı büyütmeye devam edeceğiz. Siz yeter ki ekmeye devam edin" ifadelerini kullandı."BİN 200 KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLANACAK"Aliağa ilçesinin büyük önemli sanayi kentinin olmasının yanı sıra bir tarım kenti olduğunu ve Aliağa'da tarımının arttırılmasını gerektiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aliağa'da jeotermal tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi kurulması için talimat verdiğini, bir yılda ilçede 40 milyon kilogram domates üretip bin 200 kişiye iş imkanı sağlayacaklarını söyledi. Ayrıca, Pakdemirli, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, salonda bulunan iki çocuk annesi Songül Alkış'ı çocuklarıyla sahneye davet ederek çiçek verdi. Konuşmasının ardından Bakan Pakdemirli, partinin eski ilçe başkanlarına teşekkür plaketi vererek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.BAŞKAN ERDEM GÜVEN TAZELEDİÖte yandan, tek aday olan mevcut Başkan Hamdi Erdem, 400 delegeden 227'sinin sandığa gittiği kongrede kullanılan oyların tamamını alarak tekrar başkanlığa seçildi. Kongreye, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Necip Nasır, Kütahya Milletvekili Ahmet Tan,Fehmi Alpay Özalan, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, İYİ Parti İlçe Başkanı Yavuz Adar, AK Parti ve MHP Belediye meclis üyeleri ve çok sayıda partililer katıldı.(İsmail Hakkı Ergün - Nimet Ergün/İHA)

Kaynak: İHA