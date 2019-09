Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son bir yıldır küçükbaştaki tüketim artıyor. Küçükbaş eti, hakikaten daha lezzetli ve daha sağlıklı olduğu için küçükbaş konusunda Türkiye 'de genel bir yönlendirmemiz var çünkü küçükbaş popülasyonunu artırmak büyükbaşa göre çok daha rahat." dedi.Bakan Pakdemirli, Kilis 'teki temasları kapsamında Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen "Tarım Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.Basına kapalı toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, kentle ilgili sorun ve taleplerin görüşüldüğü toplantının verimli geçtiğini söyledi.İmkanlar çerçevesinde taleplerin yerine getirileceğini belirten Pakdemirli, Kilis'e, kendi nüfusundan fazla Suriyeli misafire ev sahipliği dolayısıyla pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini vurguladı.Pakdemirli, "Mirasımız Ata Tohumu Pojesi" kapsamında zincir mağazalarda satılabilecek şekilde susuz yetişen domates gibi ürünleri kapsama aldıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Kilis, coğrafya olarak çok zengin. Kentte biyoçeşitlilik açısından da farklı zengin ürünlerimiz var. Kilis'in tüm ürünlerini inceledik. Kilis keçisinin ıslahı konusunda TİGEM'e talimat verdim. Bu bölgeye has keçileri hibe etmek ve maliyet hesaplarıyla bu işin devamını sağlamamız gerekiyor. Bakanlık olarak destek vermeye devam edeceğiz. Kilis, Gaziantep ve Hatay'a çok daha fazla insanımızın gelerek yemek yemesi lazım çünkü bizim mutfağımız dünya mutfağının en üstünde gelen en lezzetli mutfağıdır.Bizim bunun tanıtımına para ayırmamız gerekiyor. Bölge ekonomisine ve şehrimizin ekonomisine katkıyı da ancak böyle yaparız."Pakdemirli, Bakanlığın markalaşma noktasında gerekli destekleri vereceğine işaret ederek, bölgede üretilen zeytinyağının daha iyi değerden satılmasının önemli olduğunu anlattı."Küçükbaş hayvan tüketimi arttı"Türkiye'de son bir yıldır küçükbaş hayvan tüketiminin arttığını ve bu durumun kendilerini memnun ettiğini dile getiren Pakdemirli, "Küçükbaş eti, hakikaten daha lezzetli ve daha sağlıklı olduğu için küçükbaş konusunda Türkiye'de genel bir yönlendirmemiz var çünkü küçükbaş popülasyonunu artırmak büyükbaşa göre çok daha rahat." ifadelerini kullandı.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, şu değerlendirmelerde bulundu:"O yüzden Türkiye'nin kendi kendine yeterliliği açısından küçükbaşın üzerine doğru bir et üretim ekosistemi son derece mantıklı. Bu konuda da özellikle kanaat önderlerinin, toplumu yönlendiren insanların bu yöndeki açıklamaları son dönemde bizi de son derece memnun ediyor. Bunun Kilis'te de devam edeceğini düşünüyorum. Aslında Kilis de önemli küçükbaş üretim yerlerimizden biri haline gelmiş durumda. Neredeyse büyükbaş üretimi burada yok.""Toplam toplulaştırma şu an 4 milyon hektar alanı geçti"Arazi toplulaştırmasına da değinen Pakdemirli, bu konuda da çok ciddi neticeler elde ettiklerini belirtti."Toplam toplulaştırma şu an 4 milyon hektar alanı geçti. Şimdi 8 milyon 200 bin hektarlık alanın ihalesini yaptık. Nihai hedefimiz zaten 8,5 milyon hektar alan yani 300 bin hektar alanı ihale yaptığımız zaman 'Türkiye'deki toplulaştırmaları bitirdik.' diyebileceğiz." ifadelerini kullanan Pakdemirli, şöyle konuştu:"Ama zaman zaman yanlış uygulamalar da olabiliyor. Bunlarla ilgili gereği neyse ikinci toplulaştırma, düzeltme toplulaştırması, bunların da hepsinin bir şekilde yapılması gerekiyor. Zaman zaman arazideki gayretlerin yeterince sarf edilmemesinden kaynaklanan bazı memnuniyetsizlikler ortaya çıkabiliyor ama toplulaştırmada ana hedef verimlilik ve parsellerimizin birleştirilmesidir. Bu anlamda da toplulaştırmayı önemsediğimizi ve bundan sonra da buna devam edeceğimizi söylemek istiyorum."Bakanlığa bağlı kurumlarca kentte çok önemli yatırımlar gerçekleştirildiğine dikkati çeken Pakdemirli, sulama göletleri, barajlar ve isale hatlarının inşa edildiğini anlattı.Pakdemirli, toplantıda talepler doğrultusunda Kilis'te Üzüm Ürecileri Birliğinin kurulmasını uygun gördüklerini sözlerine ekledi.