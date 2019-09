Pakdemirli: süt konseyi'ne fiyatların arttırılması gerektiği mesajını ileteceğiz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, süt fiyatlarının daha iyi noktalarda olması gerektiğini belirterek, "Sütün fiyatını 1 lira 70 kuruştan, 2 liraya çıkarmıştık ama ben bunu da açıkçası yeterli görmedim. En yakın zamanda toplanacak Süt Konseyi'ne de biz tavsiye kararı olarak veya bakanlığımızın yönlendirmesi olarak da bu fiyatların attırılması gerektiği mesajını ileteceğiz." dedi. Pakdemirli, çiğ sütü de kalite esaslı olarak sınıflandıracaklarını açıkladı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir 'de AK Parti Beydağ İlçe Danışma Meclisi toplantısına katıldı. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, AK Parti teşkilatlarında görev aldığını ve bu işlerin neferi olduğunu söyledi. Pakdemirli, "'Siyasetçinin karısı dul, parası pul olur' derlermiş. Biraz öyle gerçekten. Ama bu dava uğruna sizler gibi, ak gönüllüler gibi ben de bu davanın bir neferi olduğum için gurur duyuyorum" dedi.31 Mart yerel seçimlerinde partisinin aldığı oy oranlarına değinen Pakdemirli, "Milletten gelen neyse, bu her zaman kabulümüz. Beydağ'da millet bize anahtarı vermedi. Biz de kabul ettik ama 4 yıl seçimsiz dönem var. Beydağ hizmete aç kaldı ve bunca yıldır da düzgün hizmet alamadı. Gece gündüz çalışacağız ve inşallah Beydağ'ı 2024 seçimlerinde alacağız" dedi.'TÜRKİYE PARTİSİ'Bu davanın parti davası olmadığını, hak-halk ve hakikat davası olduğunu, Türkiye 'de ülke partisi olarak sadece AK Parti'nin bulunduğunu söyleyen Pakdemirli, "Türkiye'nin her noktasını kucaklıyor, her noktasından da oy alıyor. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıldır yaptığı eser siyaseti ile kendini hem halka hem dünyaya ispat etmiş bir parti. 25 yıldır sayın Cumhurbaşkanımız iktidarda ve vatandaşlar hala yüzde 50 oranında bize teveccüh ediyor. Bunun sebebi sizlersiniz, AK Parti teşkilatlarıdır" dedi.'HİZMET ETMEK GİBİ BİR DERTLERİ YOK'Ne zaman İzmir'e gelse cebine öz geçmişlerin doldurulduğunu söyleyen Pakdemirli, "Bunun nedeni İzmir'in iyi hizmet alamaması. Ne yazık ki yerelde iktidar olmadığınızda, genelde de iktidar olamıyorsunuz. İzmir'e ve diğer büyükşehirlere bir umutla 'Acaba hizmet olur mu' diye baktım. Her parti hizmet için var, iddia bu. Gerçekte hizmet getirdiler mi diye 3-5 ay umutla baktım ama tamamen şova yönelik bazı hareketlerle, yapılan bir takım şovların dışında, hizmete yönelik bir şey görmedim. Bunların hizmet etmek gibi bir dertleri yok" dedi.'HİÇBİR ARKADAŞIMIZI KÜSTÜRMEYECEĞİZ'AK Parti'nin yeni bir kongre dönemine girdiğini hatırlatan Bekir Pakdemirli, "Yeni kongre dönemi demek, yenilenmek demek. Bir çok il ve ilçeye toplantılara gidiyorum. Uzun yıllardır bu teşkilatın içerisindeyim. Bazen yüzlerin değiştiğini görüyorum. Bu beni bazen sevindiriyor, bazen de üzüyor. Çünkü yüzlerin değişmemesi gerekiyor. Bunları küstürmememiz, sahip çıkmamız gerekiyor. Dönem, herkese sahip çıkma dönemidir. Hiçbir arkadaşımızı küstürmeyeceğiz. Bir küsümüz varsa onun üzerine üzerine gideceğiz, onu da barıştıracağız. Önce kendi insanlarımıza sahip çıkacağız sonra Beydağ'a, İzmir'e, ülkeye sahip çıkacağız. İyi bir çalışma ile sandık bazlı çalışma ile çok başarılı olacağımıza ve İzmir'i kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.'BUGÜN BUĞDAYI 1350 LİRA VEREREK ALDIK'Bakanlık olarak da çiftçiyi rahatlamak için bugüne kadar birçok çalışma yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Birçok üründe çok iyi fiyatlar açıkladık. Evet girdilerimiz, maliyetlerimiz arttı ama bir o kadar da tarımsal ürünlerde fiyatlarımızı bu kadar iyi açıkladık. Geçen yıl 850 liraya satılan buğday, bugün 1350 liraya Toprak Mahsulleri Ofisi olarak aldık mı, aldık. O zaman ekonomi ile ilgili yurt dışındaki bize karşı rüzgarları estirenlere karşı biz de çıktık çiftçiye, 'Korkmayın, ekin, biz dünya fiyatları ile bunları alacağız' dedik. Dünya fiyatlarının üstünde fiyat verdik mi, verdik. Bugün buğday yurt dışında 1100 TL. Biz 1350 lira vererek aldık. Buğdayda, arpada, şeker pancarında, fındıkta, kuru üzümde memnun ettik" dedi.'SÜT FİYATLARINDA ÜRETİCİ LEHİNE BİR GELİŞMEYİ YAKIN ZAMANDA GÖRECEĞİZ'Yeni dönemde çok daha iyi hizmet vereceklerini aktaran Pakdemirli, şunları söyledi:"Sütün fiyatını 1 lira 70 kuruştan, 2 liraya çıkarmıştık ama ben bunu da açıkçası yeterli görmedim. Üreticinin desteklenmesi açısından bu süt fiyatlarının daha iyi noktalarda olması gerektiğini düşünüyorum. En yakın zamanda toplanacak olan Süt Konseyi'ne de biz tavsiye kararı olarak veya bakanlığımızın yönlendirmesi olarak da bu fiyatların attırılması gerektiği mesajını ileteceğiz. Tahmin ediyorum süt fiyatlarında üretici lehine bir gelişmeyi yakın zamanda göreceğiz."Bugüne kadar yapılmayan bir çalışma yaptıklarını da açıklayan Pakdemirli, "Çiğ sütü kalite esaslı olarak sınıflandıralım dedik. Yani kaliteli süt üreten üreticimiz, sütünü değerinde veya değerinden daha fazla satacak. Standart, tek fiyat yerine sütü sınıflandırarak, iyi süt getirene sanayici de iyi para ödemek zorunda kalacak. O nedenle hiç kimse de hiçbir şeye yeltenmek zorunda kalmayacak. Herkes iyi süt üretecek, sektör de üretici de bundan kalkınacak. Yakında küçük aile işletmelerine yüzde 40 hibeli damızlık sığırı vereceğiz." dedi.UCUZ GÜBRE ROJESİNİ ANLATTISıfır Atık Projesi kapsamında organomineral gübre üzerinde çalıştıklarını anlatan Pakdemirli, "Gübre tarımdaki en önemli girdilerden bir tanesi. ve fiyatların artığını da hepimiz biliyoruz. Organomineral tarafından bir çalışma yürütme yürüttük. Normalde dap gübresine yüzde 20-30 daha ucuz daha iyi bir gübreyi yakın bir zamanda inşallah piyasaya sürecek gerekli düzenlemeleri de yapıyoruz. Bunu üreten devlet olmayacak ama genel çerçeveyi biz çizeceğiz. ve belki bizim kurumlarımızdan birinin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) olabilir, TİGEM'in paketlemesi veya markası altında organomineral gübreyi yüzde 20-30 daha ucuza buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.'DANE ZEYTİNE DE DESTEĞİ BAŞLATIYORUZ'Sözleşmeli tarımda hem çiftçinin hem de sanayicinin lehine olacak şekilde mevzuat düzenlemesi yaptıklarını söyleyen Bakan Bekir Pakdemirli, "Zeytinyağına destek var ama dane zeytine de desteği başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.'DÜNYADA ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE BİRİNCİ SIRADAYIZ'Beydağ'a yem karma makinesi ve soğuk hava deposu taleplerini 13'üncü etap desteklemeleri ile karşılayacaklarını vurgulayan Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin ise şunları söyledi: "Ülkemiz, dünyada yangınlarla mücadelede birinci sırada. Bunu Avrupa Yangınlarla Mücadele Bilgi Sistemi söylüyor. Biz boş laf konuşmuyoruz, Türkiye'nin orman varlığını arttırıyoruz. Çocuklarımın geleceğine hizmet veriyoruz. Daha yeşil bir Türkiye için de dün çalıştığımızdan daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. 11 Kasım'da 81 ilde 11 milyon fidan dikeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde neler yapıldığını biliyorsunuz. 'Yangınları PKK üstelendi, şunları lanetleyin' dedik. 'Yok lanetleyemeyiz, onların yaptığı belli değil' dediler. Ama adam üstlenmiş. İstanbul'da adam yakalanmış, daha ne delili bekliyorsunuz. Bunların derdi ağaç değil. Gezi olaylarında da ağaç değildi. Bunların derdi, bakanlığımızın üzerinden Cumhurbaşkanımızı, partimizi yıpratmak."Bakan Pakdemirli, düzenlenecek olan Tarım Şurası ile ilgili de, "Şura için çok güzel fikirler geliyor. Şu ana kadar 17 binin üzerinde plan, bilgi ve proje elimize ulaşmış durumda. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük bilgi hazinesini ve kütüphanesini oluşturuyoruz, bu birincisi. Bakanlıkta böyle bir proje hazinesi yoktu. İkincisi de bu projelerin hepsi 21 çalışma grubundan damıtılarak önümüzdeki 5 yılın tarım planımızı, yol planımızı, iş planımızı çıkartıyoruz" dedi. Pakdemirli, konuşmasının ardından İzmir'den ayrıldı.