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Pakdemirli: "Tarımın geleceği hepimizin geleceği"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması Pasta kesimi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı.

08.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:33
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması
Pasta kesimi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir 'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı. (3) Pakdemirli:

Kaynak: AA

Etiketler : Bekir Pakdemirli, AK Parti, Kınık, İzmir, Güncel
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