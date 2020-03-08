Pakdemirli: "Tarımın geleceğini hep birlikte yazıyor olacağız"
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salondaki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Aliağa İlçe Kongresi'ne katıldı.
08.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:34
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salondaki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Aliağa İlçe Kongresi'ne katıldı. (2)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Pakdemirli: "Tarımın geleceğini hep birlikte yazıyor olacağız"
Etiketler : Bekir Pakdemirli, AK Parti, Aliağa, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Güncel
Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı