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Pakdemirli: "Tarımın geleceğini hep birlikte yazıyor olacağız"

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salondaki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Aliağa İlçe Kongresi'ne katıldı.

08.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:34
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salondaki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Aliağa İlçe Kongresi'ne katıldı. (2) Pakdemirli:

Kaynak: AA

Etiketler : Bekir Pakdemirli, AK Parti, Aliağa, Güncel
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