Pakdemirli: "Tarımsal desteği 2 yılda yüzde 52 artırarak 22 milyara liraya çıkardık"
Topçam Yaylası'nda düzenlenen "Koyunculuk Projesi"nin tanıtım toplantısı Koyunlardan görüntüler Çoban kıyafeti giymiş kişi ve kucağındaki kuzu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kaval çalan kişiyi dinlemesi İstiklal Marşı okunurken çocuğun ayaklarının arasında duran oğlak İstiklal...
10.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:05
Topçam Yaylası'nda düzenlenen "Koyunculuk Projesi"nin tanıtım toplantısı
Koyunlardan görüntüler
Çoban kıyafeti giymiş kişi ve kucağındaki kuzu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kaval çalan kişiyi dinlemesi
İstiklal Marşı okunurken çocuğun ayaklarının arasında duran oğlak
İstiklal Marşı bittikten sonra oğlağın kaçması
Kucağında oğlak tutan çocuk
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması TOKAT - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Topçam Yaylası'nda düzenlenen "Koyunculuk Projesi"nin tanıtım toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA
Etiketler: Bekir Pakdemirli, Topçam, Güncel, Haber