Haberler » Güncel » Pakdemirli: 'Türkiye'nin etteki kurtuluşu küçükbaştadır' - Haber

Pakdemirli: "Türkiye'nin etteki kurtuluşu küçükbaştadır"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin programına katıldı.

11.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:26
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin programına katıldı. (4)
"Bana göre 'nin etteki kurtuluşu küçükbaştadır, büyükbaş değil. O yüzden küçükbaşı çok önemsiyoruz"
"(Kıl çadırları aydınlanıyor projesi) Bu proje kapsamında 300 tane güneş enerjisi sistemiyle 200 adet koyun yünü kırkma makinesini de dağıtıyor olacağız"
"(Halk elinde hayvan ıslahı ülkesel projesi) Bu proje kapsamında Mersin'de 7 adet alt proje uygulanmakta olup projeleriyle ıslahı yapılan İvesi ve Güney Karaman ırklarıyla kıl keçisinin verimlerinde artışlar sağladık"
"(Sürü yönetimi desteği) 2019 yılında şartlarını yerine getiren 615 üyeye 3,1 milyon lira desteklemesi için inşallah sertifikalarını takdim ediyor olacağız"
"Hedefimiz, nüfusumuz kadar küçükbaş hayvan varlığına sahip olmak"
Pakdemirli:

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:46  Bakanlar Varank ve Dönmez, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti - Haber
17:45  Pakdemirli: "Tarımsal kredi faizleri yüzde 12'den, yüzde 9'a düştü" - Haber
17:44  İstanbul-motosiklet kazasında ölen çift son yolculuklarına uğurlandı - Haber
17:44  Antalya'da heyelan nedeniyle yolda çökme - Haber
17:44  İstanbul'da 4.7'lik deprem - Haber
17:29  İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi - Haber
17:19  Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklama: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor - Haber
16:57  Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Haber
16:57  Marmara'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi - Haber
16:40  Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi - Haber
11.01.2020 17:47:35