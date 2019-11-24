Pakdemirli ve Yıldırım, fidan dikme etkinliğine katıldı

Fidan dikilecek alanından genel görünüm Etkinliğe katılanlarTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fidan dikmesiBakan Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıEski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın fidan dikmesiPakdemirli ve Yıldırım'ın düzenlenen törene katılması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Torbalı'da öğretmenler adına fidan dikme etkinliğine katıldı.

Kaynak: AA