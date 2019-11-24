Haberler » Güncel » Pakdemirli ve Yıldırım, fidan dikme etkinliğine katıldı - Haber

Pakdemirli ve Yıldırım, fidan dikme etkinliğine katıldı

Fidan dikilecek alanından genel görünüm Etkinliğe katılanlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fidan dikmesi Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın fidan dikmesi Pakdemirli ve Yıldırım'ın düzenlenen törene katılması İZMİR...

24.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:02
Fidan dikilecek alanından genel görünüm
Etkinliğe katılanlar
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fidan dikmesi
Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın fidan dikmesi
Pakdemirli ve Yıldırım'ın düzenlenen törene katılması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Torbalı'da öğretmenler adına fidan dikme etkinliğine katıldı.
Pakdemirli ve Yıldırım, fidan dikme etkinliğine katıldı

Bekir Pakdemirli, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:58 Lübnan'da ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi
16:58 24 Kasım Öğretmenler Günü
16:58 24 Kasım Öğretmenler Günü
16:58 Ordu'da üçüz doğuran koyun sahibini sevindirdi
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:53 Başkan Sekmen'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
15:44 İnce'nin "Ciğerimi dağladı" dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız
15:30 "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
16:13 Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı
24.11.2019 16:59:47