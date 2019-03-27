Pakdemirli: "(Yerli Elektrikli Traktör) Çalışmaları Bitirdik, Prototipini Ortaya Koyduk"

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- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıYerli elektrikli traktör prototipinin görüntüsü İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ESİAD toplantısına konuştu. (2)Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Yerli elektrikli traktör) Dünyadaki çok büyük traktör firmaları dahil bunu yaptırdığımız firmaya gidiyorlar, 'birlikte üretim yapalım' diyorlar. Dünyada şu anda ticarileşmiş bir elektrikli traktör yok. Çalışmaları çok kısa bir zamanda bitirdik, prototipini ortaya koyduk."