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Paket çay yüklü TIR yandı

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, paket çay yüklü TIR yanarak, küle döndü.

30.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:34Paket çay yüklü TIR yandı

KARABÜK'ün ilçesinde, paket çay yüklü TIR yanarak, küle döndü.

Yangın, gece yarısı D-100 Karayolu İsmetpaşa mevkisinde yaşandı. İstanbul'dan Rize'ye giden M.A. idaresindeki 34 EH 3943 plakalı paket çay yüklü TIR'ın motoru, ilk belirlemelere göre elektrik aksamında yaşanan arıza sonucu alev aldı. M.A. yol kenarında durdurduğu TIR'dan inerek alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Ancak alevler tüm aracı sardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda söndürülen yangında, TIR, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Eskipazar, Güncel

Kaynak: DHA

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