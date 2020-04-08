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Koronavirüs salgını nedeniyle paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü

Koronavirüs salgını nedeniyle paket servise başlayan Nusret Gökçe'nin kuzu kafes için 600 TL'den antrikot içinse 950 TL'den sipariş alması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

08.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:30

'Tuz serpme' (saltbae) hareketi ile dünya çapında üne kavuşan sosyete etçisi Nusret Gökçe, İstanbul ve Ankara'da bir yemek siparişi sitesi üzerinden paket servise başladı.

FİYATLAR SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Kuzu kafes için 600 TL'den antrikot içinse 950 TL'den sipariş alan Nusret Gökçe'nin yemeklerin paket fiyatları sosyal medyanın diline düştü. Birçok kişi fiyatları yüksek bulurken, ünlü işletmeciye zor dönemlerden geçtiğimiz bugünlerde indirim yapması çağrısında bulundu.

Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü

VATANDAŞLARA ÖNERİDE BULUNMUŞTU

Öte yandan yaşamını ABD'de sürdüren Dr. Mehmet Öz, ünlü işletmecinin Instagram hesabına konuk olmuştu. Dr. Öz, Gökçe'nin "Evde kalan insanların iştahındaki artış için önerileriniz nedir?" sorusuna, "Yoğun temponuzdaki gibi davranın. İş başı yapacak gibi bakımlı olmak, moralinizi yüksek tutacak. Tembelleşmeye fırsat vermeyin. Uyku en önemlisi. Yedi saat uyumak bağışıklığın en temel ihtiyacı. D vitaminini de sakin yerlerde 15 dakika güneşte kalarak kazanabiliriz" cevabını vermişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle paket servise başlayan Nusret’in fiyatları sosyal medyanın diline düştü
Etiketler: Nusret Gökçe, Gökçe, Kuzu, Magazin
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Haberler ›› Magazin ››Koronavirüs salgını nedeniyle paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin
Yorumlar (16)
GAZİANTEPLİ HACO:ULAN EMEKLILER VE NICE INSANLAR BU YEMEGIN BIR PORSIYONU ICIN SAATLERCE RISKLE SIRADA BEKLIORLAR BE.
Cevap Yaz 0 1
USTURA:ETİN ADI NUSR-ET VAROL DADAŞIM
Cevap Yaz 2 0
KERİM:insanalr ac, evde cocuk cocuk, anne ac, bu utanmaz ac gözü herifin ise bunlar umrunda degil
Cevap Yaz 0 2
ABE X:Oradan yemek zorundamısınız asalaklar. Var ki alan adam o fiyata satıyor
Cevap Yaz 2 5
KUZEYİN UŞAĞI:trt müzik rahmetli kazım koyuncunun yedikule konserini tekrar veriyor . adam gibi adamdı, . Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. lütfen evde kalın sağlıcakla kalın inşaallah. . .
Cevap Yaz 0 2
TOROS KAPLANI:KUZEYİN UŞAĞI , senin tuzun kuru , eşeğin gölgede bağlı galiba . Kardeş , ben erkek kuaförüyüm namı değer berberim . Bir aydır cebimize beş kuruş girmedi . İki işçim var dükkan kira . . . . . . . . . Şimdiiii , nasıl sağlıcakla kalacağız İNŞAALLAH . .
0 0
FATİH ARSLAN:Adam silah zoru ile mi satıyor ki. İsterse 10 bin desin. Böyle meşhur ettiz bu adamı. .
Cevap Yaz 5 18
ANTALYALI:ZATEN PARASI OLAN YİYOR NUSRETDE SORUN YOK YANİ
Cevap Yaz 4 19
ADEM GÜNDÜZ:O PARAYA KUZU ALINIR
Cevap Yaz 2 12
CBOT:Küçükbaş Hayvanlar İlanlarına bakarasam suan iki tane aliniyor bu fiyata. Sözün bittigi yer.
Cevap Yaz 1 12
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