Haberler » Güncel » Paketler halindeki uyuşturucuyu midesinde taşımış

Paketler halindeki uyuşturucuyu midesinde taşımış

Antalya Havalimanında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

08.10.2019 10:50Paketler halindeki uyuşturucuyu midesinde taşımış
Antalya Havalimanında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Hudut Büro Amirliği ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.S'nin, Yüksekova ve Ankara havalimanlarından Antalya'ya uyuşturucu getireceği bilgi üzerine çalışma başlattı.
Uçakla Antalya'ya gelen şüphelinin doktor kontrolünde midesinde 21 pakette 370 gram eroin bulundu. Aynı uçakla gelen beraberindeki A.P'nin valizinde de 1 kilo 486 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan İran uyruklu 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:15 Başkan Oprukçu, vatandaşların sorunlarını dinlemeyi sürdürüyor
16:15 Eski milletvekilinin oğlu silahla kendisini yaraladı
16:14 CHP grup toplantısı
16:14 Denizli'de 11 katlı binada yangın tatbikatı
16:14 Gazze'deki sendikalar İsrail ablukasını protesto etti
16:14 Başkan Er'den Donald Trump'a tepki
16:13 Ölümlü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı