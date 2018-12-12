Pakistan ABD'nin Tek Taraflı ve Siyasi Raporunu Kabul Etmiyor"

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:58



12 Aralık 2018 Çarşamba 10:58

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan dini özgürlükler raporunda Pakistan'ın "özellikle kaygı duyulan ülke" kategorisinde yer almasını eleştirerek, "Pakistan, ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı tek taraflı ve siyasi motivasyonlu yıllık dini özgürlük raporunu kabul etmiyor." ifadesini kullandı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin raporunda ön yargının bulunmasının yanı sıra raporu hazırlayanların tarafsızlığının da sorgulanacak bir nokta olduğu belirtildi.Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 4'ünün Hristiyan, Sih, Budist ve Hindu olduğu kaydedilen açıklamada, "Dini özgürlükler noktasında dışarıdan bakanların ülkeyi sınıflandırmasını reddediyoruz. Pakistan, ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı tek taraflı ve siyasi motivasyonlu yıllık dini özgürlük raporunu kabul etmiyor." ifadeleri yer aldı.Açıklamada, dini ve etnik azınlıkların haklarının anayasayla güvence altına alındığı vurgulanarak, "parlamentodaki azınlıklara karar süreçlerinde yeterli temsil ve söz sahibi olmaları için özel koltuklar ayrıldığı" anımsatıldı.Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Komisyonunun azınlıkların hak ihlalleri konularında endişeleri giderdiği kaydedilen açıklamada, geçmişte de yüksek yargı organlarının azınlıkların mallarını, ibadethanelerini ve haklarını koruyan birçok kararlar aldığı bildirildi.Açıklamada, "Pakistan, vatandaşlarının haklarını korumak için iyi bir yasal ve idari mekanizma kurmuştur. Azınlıkların haklarını korumak için başka ülkelerin tavsiyelerine ihtiyacı yoktur. ABD içinde, ülkedeki İslamofobi ve antisemitizmin yükselişinin nedenlerini ortaya çıkaracak bir öz eleştirinin tam zamanı." değerlendirmesinde bulunuldu.Açıklamada, ABD'nin, insan hakları savunucularının Keşmir'de yaşananlara gözlerini kapattığı eleştirisi de yapıldı."Özel kaygı duyulan ülkeler" listesine eklenmiştiABD Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan dini özgürlükler raporuna ilişkin dün yapılan açıklamada Pakistan, aralarında Çin, Myanmar, Kuzey Kore ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu ülkelerin de yer aldığı "özel kaygı duyulan ülkeler" listesine eklenmişti.Geçen yıl "özel izleme" kategorisinde yer alan Pakistan'a ilişkin karar, iki ülke arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde geldi.Pakistan'ı teröristlere güvenli liman oluşturmakla suçlayan ABD yönetimi, Pakistan'a yaptığı askeri ve mali yardımları kesmiş ya da beklemeye almıştı.Pakistan, haziranda ise Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından teröre destek verdiğine ilişkin iddialar neticesinde gri listeye alınmıştı.