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Pakistan Adalet Bakanı Nasim mahkemede hükümeti savunmak için istifa etti

Pakistan Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim, Anayasa Mahkemesinde yarın görülecek Kara Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresinin uzatılması davasında hükümeti savunmak için görevinden istifa etti.

26.11.2019 23:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:28Pakistan Adalet Bakanı Nasim mahkemede hükümeti savunmak için istifa etti
Adalet Bakanı Muhammed Faruk Nasim, Anayasa Mahkemesinde yarın görülecek Kara Kuvvetleri Komutanı'nın görev süresinin uzatılması davasında hükümeti savunmak için görevinden istifa etti.
Nasim'in istifasını, Demiryolları Bakanı Şeyh Raşid ile Başbakan Danışmanı Şahzad Ekber bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıkladı.
Adalet Bakanı'nın kendi isteğiyle yarın Anayasa Mahkemesinde görülecek davada hükümeti savunmak için istifasını teklif ettiğini söyleyen Raşid, Başbakan İmran Han'ın da istifayı kabul ettiğini ifade etti.
Ekber ise Başsavcı ve Nasim'in yarınki duruşmada hükümetin savunmasını yapmak için mahkemeye katılacağını belirterek, "Nasim, Adalet Bakanı göreviyle savunma yapamayacağı için gönüllü olarak istifa etti." dedi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı kendi inisiyatifiyle mahkemenin gündemine aldı
Pakistan Barolar Birliği, Bajva'nın görev süresinin uzatılmasının ordu ve ülke çıkarlarına aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuş, ancak Anayasa Mahkemesi Başkanı Asıf Said Khosa başvuruyu reddedip konuyu kendi inisiyatifiyle mahkemenin gündemine almıştı.
Pakistan Anayasa Mahkemesi, gün içinde yaptığı duruşmada, ağustosta görev süresi 3 yıl uzatılan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'yla ilgili kararın alınış sürecinde eksikler olduğunu belirtmişti.
Khosa, duruşmada, görev süresi uzatılma kararının alındığı toplantıda 14 bakanın bulunmadığını, uzatma kararının ise yalnızca Cumhurbaşkanı tarafından alınabileceğini söylemişti.
Yarın görülecek duruşmada hükümetin savunması dinlenecek ve görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik karar verilecek.
Hükümetin görev süresini uzatma kararı iptal edilirse, Bajva normal süre olan 29 Kasım'da emekli olacak.

Salih Zeki Çolak, Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

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