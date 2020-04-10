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Pakistan Anayasa Mahkemesi hükümet üyelerini ifadeye çağırdı

Pakistan Anayasa Mahkemesi, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı, eyaletlerden sorumlu bakanları, Cumhuriyet Başsavcısı'nı ve eyalet başsavcılarını ifade vermeye çağırdı.

10.04.2020 19:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:38
Pakistan Anayasa Mahkemesi hükümet üyelerini ifadeye çağırdı
Pakistan Anayasa Mahkemesi, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı, eyaletlerden sorumlu bakanları, Cumhuriyet Başsavcısı'nı ve eyalet başsavcılarını ifade vermeye çağırdı.
Ulusal medyadaki habere göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Gulzar Ahmed'in, kendi inisiyatifiyle başlattığı soruşturma kapsamında federal ve eyalet hükümetleri temsilcilerinin dinlenmesine karar verildi.
Anayasa Mahkemesinde toplanan Ahmed başkanlığındaki 5 yargıç, Federal Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı, eyaletlerden sorumlu bakanları, Cumhuriyet Başsavcısı'nı ve eyalet başsavcılarını ifade vermeye çağırdı.
Mahkeme, ifadeleri 13 Nisan'da başkent İslamabad'da alacak.
Anayasa Mahkemesi Başkanı, önlemleri yetersiz bulmuştu
Geçen hafta cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin, Kovid-19 salgınından korunması amacıyla serbest bırakılmalarına ilişkin duruşmada konuşan Ahmed, hükümetin salgına karşı önlemlerini yetersiz bulduğunu açıklamıştı.
Ahmed, ülkede alınan önlemler kapsamında Kovid-19 hastaları dışındaki hastaların sağlık kuruluşlarına gitmelerinin önüne geçildiğini kaydederek, diğer hastalıklardan ölümlerin de Kovid-19'dan ölenler kadar tehlikeli boyutlarda olduğunu söylemişti.
Ülkede ilk olarak 10 Mart'ta görülen Kovid-19 vakaları, bir ayda 4 bin 688'e ulaşırken ölü sayısı ise 68'e yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Anayasa Mahkemesi, Pakistan, Güncel
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