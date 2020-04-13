Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pakistan Anayasa Mahkemesi, Sağlık Bakanı'nın görevden alınmasını istedi

Pakistan Anayasa Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan önlemlere ilişkin ifadeye çağırdığı kabine üyelerinden Sağlık Bakanı Zafer Mirza'nın görevden alınması için hükümete yazı yazılmasına karar verdi.

13.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:10
Pakistan Anayasa Mahkemesi, Sağlık Bakanı'nın görevden alınmasını istedi
Pakistan Anayasa Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında alınan önlemlere ilişkin ifadeye çağırdığı kabine üyelerinden Sağlık Bakanı Zafer Mirza'nın görevden alınması için hükümete yazı yazılmasına karar verdi.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Gulzar Ahmed'in kendi inisiyatifiyle başlattığı soruşturma kapsamında Federal Sağlık Bakanı, İçişleri Bakanı, aynı zamanda kabine üyesi de olan Cumhuriyet Başsavcısı, eyaletlerden sorumlu bakanlar ve eyalet başsavcıları ifade verdi.
Yapılan duruşmada hükümetin salgınla mücadelede etkisiz adımlar attığını söyleyen Ahmed, virüsle mücadele görevinin doğru insanlarla yürütülmediği değerlendirmesinde bulundu.
Başbakan İmran Han'ı da virüsle mücadele çalışmalarına doğrudan katılmadığı için eleştiren Ahmed, "Başbakan'ın dürüstlüğünden şüphemiz yok ama dürüst bir başbakana sahip olduğumuz için elimizde bulunan şansı yitirmek üzereyiz. Başbakan 10 doğru kişi seçerek gerekli adımları atabilirdi." dedi.
Ahmed'in iddialarına cevap veren Cumhuriyet Başsavcısı Halid Cavid Han, salgınla mücadele sürerken Sağlık Bakanı'nı görevden almanın felaket olacağını belirterek, "Savaşın ortasında Sağlık Bakanı'nı değiştirmeyin, böyle bir karar alınacaksa da bunu hükümete bırakın." diye konuştu.
Mahkeme yapılan duruşmanın ardından federal hükümete Mirza'yı görevden alması için yazı yazılmasına karar verirken Pencap ve Sindh eyaletlerinden de Mirza'nın icraatlerine ilişkin rapor istedi.
İki gün içinde kararın hükümete gönderileceği belirtilirken duruşma 20 Nisan'a ertelendi.
Pakistan Anayasa Mahkemesi, hükümetin Kovid-19 önlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında cuma günü yerel ve merkezi hüküme üyelerini ifade vermeye çağırmıştı.
Tutuklu ve hükümlülerin, Kovid-19 salgınından korunması amacıyla serbest bırakılmalarına ilişkin duruşmada hükümetin salgınla mücadelede attığı adımları yetersiz bulduğunu açıklayan Ahmed, hastanelere kabul edilmedikleri için başka hastalıklardan ölenlerin sayısında da artış görüldüğünü kaydetmişti.
Son verilere göre Pakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bin 374'e ve ölü sayısı 93'e yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Anayasa Mahkemesi, Pakistan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Güncel ››Pakistan Anayasa Mahkemesi, Sağlık Bakanı'nın görevden alınmasını istedi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:14: Engelli vatandaşların kavga ihbarına gelen polise büyük sürpriz - Haber 15:14: Musa dedenin tarlasını gençler ekti - Haber 15:14: Lisedeki atölyede, günde 3 bin maske üretimi - Haber 15:14: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Haber 15:14: Ezine Sosyal Dayanışma Merkezinde maske üretimi başladı - Haber 14:26: Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler