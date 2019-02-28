Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan ile Yaşadıkları Gerilimin Düşürülmesi İçin Erdoğan'la Görüşecek

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'la yaşanan gerilimin azaltılması konusunda devreye girmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşeceğini açıkladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, parlamento oturumunda yaptığı konuşmada Pakistan güvenlik güçleri tarafından dün alıkonulan Hint pilotun, barış göstergesi olarak Cuma günü iade edileceğini söyledi. İki ülke arasındaki gerginliği azaltma çabalarının zayıflık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Han, "Bütün sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı İmran Han

"HİNDİSTAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ŞARTLARINI İHLAL EDİYOR"

Han, "Pulwama saldırısı gerçekleştiğinde, 30 dakika içinde suçlandık. Pakistan'ın Hindistan'da oynayacak bir rolü olduğunu söylemiyorum ama onlardan kanıtları paylaşmalarını istedim" dedi.

"Hindistan bir şey yaparsa cevap vereceğimizi söylemiştik" diyen Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'ın Birleşmiş Milletler şartlarını ihlal ettiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Han, Hindistan'la yaşanan gerilimin düşürülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşeceğini de ekledi.

Kaynak: İHA