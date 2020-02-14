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Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:...

Pakistan Başbakanı İmran Han, "Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) karşı saldırılar yapılmaktadır.

14.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:08Pakistan Başbakanı Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu:...
Başbakanı İmran , "Şu anda Suriye'de size ( 'ye) karşı saldırılar yapılmaktadır. Bu konuda, Pakistan halkı ve hükümeti daima sizin yanınızdadır ve bu hep böyle olacaktır." dedi.
Han ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.
Konuşmasına Keşmir meselesine değinerek başlayan Han, "Şu anda yaklaşık 8 milyon Keşmirli açık hapishanede yaşıyor ve zulüm altında." ifadesini kullandı.
Keşmir bölgesinde Hindistan askerlerinin bulunduğunu ve burada yaşayan halkı baskı altında tuttuğuna işaret eden Han, "Keşmir konusundaki ifadelerinizden ötürü size (Erdoğan'a) bir kez daha teşekkür etmek istiyorum." dedi.
Han, Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan stratejik anlaşmaların, iki ülke arasında var olan ilişkileri daha da ileriye taşıyacağını kaydetti.
İmran Han, "Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) karşı saldırılar yapılmaktadır. Bu konuda, Pakistan halkı ve hükümeti daima sizin yanınızdadır ve bu hep böyle olacaktır. Pakistan ne olursa olsun her zaman yanınızdadır." dedi.
(Sürecek)

Pakistan, Türkiye, Han, Güncel

Kaynak: AA

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