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Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a "Keşmir" teşekkürü

BİRLEŞMİŞ Pakistan Başbakanı İmran Han, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum.

24.09.2019 23:24Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a
BİRLEŞMİŞ Pakistan Başbakanı İmran Han, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek." diye konuştu.
BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Han, düzenlediği basın toplantısında, Keşmir sorunu ve ülkesinin Hindistan ile yaşadığı gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.
Pakistan Başbakanı Han, AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle yaptığı görüşmeye ilişkin sorusuna, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşmasında Keşmir sorununa yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Erdoğan gelecek ay Pakistan'ı ziyaret edecek." yanıtını verdi.
Pakistan'ın Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve ticari ilişkileri de artırmak istediklerini belirten Han, "Cumhurbaşkanı'na Keşmir sorunu konusundaki prensipli duruşundan dolayı müteşekkiriz." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Pakistan, Han, Güncel

Kaynak: AA

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