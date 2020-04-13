Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Pakistan Başbakanı Han: "Gelişmekteki ülkelere salgınla mücadelede borç ödeme kolaylığı sağlanmalı"

Pakistan Başbakanı İmran Han, ekonomisi gelişmiş ülkelere, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve uluslararası finans kuruluşlarına "gelişmekte olan ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yardımcı olmak için borç ödeme kolaylığı sağlama"...

13.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:38
Pakistan Başbakanı Han:
Pakistan Başbakanı İmran Han , ekonomisi gelişmiş ülkelere, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve uluslararası finans kuruluşlarına "gelişmekte olan ülkelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yardımcı olmak için borç ödeme kolaylığı sağlama" çağrısında bulundu.
Han, Twitter'da paylaştığı görüntülü açıklamasında, borç yükü altındaki gelişmekteki ülke ekonomilerinin salgına karşı ilan edilen "işlerin durdurulması" gibi uygulamalar nedeniyle zorlu bir sürece girdiğini söyledi.
ABD'nin 2,2 trilyon dolar, Japonya'nın 1 trilyon dolar, Almanya'nın da 1 trilyon avroluk paketlerle ekonomilerini kurtarmaya çalıştığını anımsatan Han, şu ifadeleri kullandı:
"Biz yalnızca 8 milyar dolarlık bir yardım paketi açıklayacak durumdayız. Bizim gibi birçok borcu gelirinden yüksek olan ülkenin karşı karşıya olduğu sorun da aynı. Zaten güçlükle ayakta duran sağlık sistemimiz ve halkımızın açlıktan ölmesini engellemek için harcayacak paramız yokken, şimdi bütçe açığıyla karşı karşıyayız."
"Salgından korumaya çalışırken, açlıktan koruma ikilemindeyiz"
Han, gelişmiş ülkelerin salgınla mücadelesine kıyasla gelişmekteki ülkelerin mücadelesinin ekonomik durumları nedeniyle etkisiz olduğuna dikkati çekerek, "Gelişmiş ülkelerin önceliği sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarla virüsü kontrol altına almakken, gelişmekteki ülkelerin önceliği ise virüsü kontrol altına alırken ekonomik krizi de engellemek. İnsanlarımızı salgından korumaya çalışırken bir yandan da açlıktan koruma ikilemi içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Gelişmekteki ülkelere borç aldığı ülke ve kurumlarca virüsle mücadelede destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Han, şunları kaydetti:
"Dünya liderlerine, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve uluslararası finans kuruluşları yöneticilerine 'gelişmekte olan ülkelerin Kovid-19'la mücadelesine yardımcı olmak için borç ödeme kolaylığı çalışması başlatmaları' çağrısında bulunuyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Antonio Guterres, Pakistan, Han, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Haberler ›› Güncel ››Pakistan Başbakanı Han: 'Gelişmekteki ülkelere salgınla mücadelede borç ödeme kolaylığı sağlanmalı' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:14: Engelli vatandaşların kavga ihbarına gelen polise büyük sürpriz - Haber 15:14: Musa dedenin tarlasını gençler ekti - Haber 15:14: Lisedeki atölyede, günde 3 bin maske üretimi - Haber 15:14: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor - Haber 15:14: Ezine Sosyal Dayanışma Merkezinde maske üretimi başladı - Haber 14:26: Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler