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Pakistan Başbakanı Han'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı

Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçağın, teknik bir arızadan dolayı ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı açıklandı.

28.09.2019 09:33Pakistan Başbakanı Han'ı taşıyan uçak acil iniş yaptı
Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçağın, teknik bir arızadan dolayı ABD'nin New York kentindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptığı açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere gittiği New York'ta temaslarını tamamlayıp ABD'den ayrılan ve Pakistan Başbakanı İmran Han'ı taşıyan uçak teknik bir arıza nedeniyle ABD'nin New York kentine acil iniş yaptı. Han'ı taşıyan uçak Kanada'nın Toronto kenti yakınlarında teknik bir arıza yaptı. John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapan uçağın arızasının düzeltilmesinin ardından uçuşun yeniden yapılması planlanıyor. - NEW YORK

Pakistan, Han, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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