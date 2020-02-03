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Pakistan Başbakanı İmran Han resmi ziyaret için Malezya'da

KUALA Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi ziyarette bulunmak üzere beraberindeki heyetle Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.

03.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:22Pakistan Başbakanı İmran Han resmi ziyaret için Malezya'da
KUALA Başbakanı İmran , resmi ziyarette bulunmak üzere beraberindeki heyetle 'nın başkenti Kuala Lumpur'a geldi.
Ziyaret kapsamında yarın Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya gelecek Han'ın, Malezyalı mevkidaşıyla İslam dünyasında yaşanan gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ele alması bekleniyor.
Başbakan Han, Mahathir ile görüştükten sonra Malezya Uluslararası Yüksek İslam Araştırmaları Enstitüsünde (IAIS) yapacağı konuşma ile ziyaretini sonlandıracak.
Pakistan Başbakanı olarak Malezya'ya ikinci kez ziyaret eden Han, ilk kez Ağustos 2018'de gelmişti.
Mahathir de Mart 2019'da Pakistan'a resmi ziyaret düzenlemişti.

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Kaynak: AA

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