Pakistan Başbakanı Khan'dan Yeni Zelanda Saldırısına Kınama

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Pakistan Başbakanı Imran Khan, Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen katliam sonrası yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.Yeni Zelanda'da iki farklı camiye gerçekleştirilen saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada terör saldırısını kınayan Pakistan Başbakanı Imran Khan, "Bu saldırı bize, terörün dini olmadığını bir kez daha gösterdi. Dualarımız kurbanlar ve aileleri için" ifadelerini kullandı. Khan, saldırının meşru Müslüman siyasi mücadeleyi kötü göstermek için kasten yapıldığını dile getirdi. - İSLAMABAD